Salesforce è orfana di Keith Block ma si allarga con un'acquisizione Uno dei due co-Ceo ha annunciato le dimissioni dal ruolo, che torna interamente nelle mani di Marc Benioff. Intanto i conti sono positivi e l'azienda annuncia l'acquisto di Vlocity, software house della Silicon Valley. Pubblicato il 27 febbraio 2020

È durata poco: la doppia conduzione di Salesforce, affidata a Keith Block e a Marc Benioff, non ha funzionato. Block ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di Ceo, anzi di co-Ceo, spartito con Benioff (che già lo ricopriva) a partire dall’estate del 2018. Il dimissionario non solo lascia la poltrona di amministratore delegato ma ha deciso di uscire dall’azienda, in cui militava dal 2013 dopo trascorsi in Oracle. O meglio, resterà legato a Salesforce ma solo in qualità di consulente.

Alla base della sua scelta non sembrano esserci dissapori personali con Benioff, almeno a volersi fidare delle sentimentali dichiarazioni rilasciate da Block: “Dopo un fantastico percorso, sono pronto per il mio prossimo capitolo e resterò vicino all’azienda come consulente. Stare fianco a fianco a Mark è stato incredibile e sarò eternamente grato per la nostra amicizia e orgoglioso della direzione intrapresa dall’azienda”.

Un’azienda che, spingendo sul modello cloud per il Crm e dintorni, ha fatto crescere il proprio giro d’affari dai 4 miliardi di dollari dell’anno solare 2013 ai 17 miliardi di dollari del 2019. Ugualmente sentimentali le parole riservate all’ex collega da Mark Benioff, in conference call con gli analisti per commentare i risultati finanziari del trimestre di ottobre-dicembre 2019: “Keith è un leader incredibile e un amico stretto, che ci aiutato a posizionarci come leader mondiali e ha rafforzato profondamente la nostra azienda”.

Che cosa succederà ora in Salesforce? TechCrunch riporta l’opinione di Ray Wang, analista fondatore di Constellation Research, a detta del quale “Se non ci sarà un sostituto equivalente, vedremo un impatto significativo sulle vendite. Keith (Block, ndr) aveva imposto disciplina ai mercati e alle vendite”. Intanto il presente è solido. Nel bilancio del trimestre di ottobre-dicembre 2019 (corrispondente al quarto trimestre dell’anno fiscale 2020) i ricavi hanno raggiunto quota 4,85 miliardi di dollari, crescendo del 35% anno su anno; il dato dell’intero fiscal year è invece di 17,1 miliardi, superiore del 29% a quello dell’anno fiscale 2019.

In una settimana densa di notizie, Salesforce ha anche annunciato una nuova acquisizione da 1,33 miliardi di dollari: quella di Vlocity, società di San Francisco nata nel 2014 e cresciuta fino a contare oltre mille dipendenti grazie alla vendita di software Crm basato sulla piattaforma Salesforce, destinato alla fruizione cloud e mobile. Le precedenti acquisizioni di peso risalgono al 2018, quando fu comprata Mulesoft per 6,5 miliardi di dollari, e al 2019, con i 15,7 miliardi di dollari spesi per Tableau.