Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 + senza più segreti I due smartphone da 6,3 e 6,8 pollici stupiscono per il design a tutto schermo, il comparto fotografico e la nuova S Pen con cui si possono eseguire gesti “aerei”. In Italia il prezzo non è economico. Pubblicato il 08 agosto 2019 da Redazione

Il Samsung Galaxy Note 10 si sdoppia: per la prima volta il phablet è proposto in due taglie, una “medium” e una “large”, come ormai d’abitudine fanno gli iPhone e i Galaxy S. In realtà c’è un terzo modello, il Note + 5G, uguale però al Note + se non per la presenza di un modem 5G a bordo. Presentati con un evento “Unpacked”, il Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10 + misurano rispettivamente 6,3 pollici e 6,8 pollici in diagonale, come già i molti rumors avevano anticipato, e massimizzano lo spazio dello schermo grazie alla quasi totale assenza di cornice e alla rinuncia al notch.

Lo schermo Dynamic Amoled dunque occupa fino al 93% della superficie frontale, vantando una strepitosa risoluzione QHD+ (3040 x 1440 pixel, la più alta di sempre su un dispositivo di Samsung) sul Note 10 classico e arrivando al FHD+ (2280 x 1080 pixel) sul modello da 6,8 pollici. Le misure? Il Galaxy Note è un oggetto da 77,2 x 162,3 x 7,9 millimetri e 168 grammi, il Galaxy Note + è altrettanto sottile, 71,8 x 151,0 x 7,9 millimetri, ma leggermente più pesante, 196 grammi.

Il “cervello” dei nuovi Note è il nuovo processore Exynos 9825 di Samsung, che lavora in combinazione con una Ram generosa (8 GB sul modello più piccolo, 12 GB su quello più grande) e con 256 o 512 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB. La Gpu è, invece, una Arm Mali-G76. Per tener testa a componenti di questo calibro e a schermi tanto grandi serve una batteria da 3500 o 4.300 mAh, a seconda del modello, batteria che all’occorrenza può sfruttare la ricarica veloce per ottenere ore di autonomia in mezz’ora di collegamento all’alimentazione.

Prestazioni e multimedialità in primo piano

Il notch, cioè l’elemento a goccia doversi imporre come scelta funzionale ed estetica sugli smartphone di fascia alta, è stato abbandonato da Samsung in favore di un forellino collocato centralmente lungo il bordo superiore del pannello frontale. Qui dietro si nasconde una fotocamera da 10 megapixel, a cui fanno da contraltare, sul retro, tre pregevoli sensori: uno da 12 megapixel, il principale, un altro con teleobiettivo sempre da 12 megapixel e uno grandangolare da 16 megapixel. Questi elementi accomunano il Note 10 e il modello Plus, mentre solo su quest’ultimo è presente anche un sensore di profondità.

Il phablet di decima generazione punta sicuramente sulla multimedialità, ma anche sulle prestazioni. La velocità di navigazione, fruizione delle app e trasferimento dati è assicurata da un modulo WiFi di ultima generazione (lo stesso dei Galaxy S10), Nfc, Bluetooth 5.0, Gpe e modem Lte Cat 20 (fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload). Insomma non manca nulla alla connettività se non il supporto alle reti mobili di quinta generazione, offerto solo dal Note 10 + Plus 5G. Samsung ha rinunciato anche al jack audio, Sempre sul fronte delle prestazioni vanno segnalate le memorie Ufs 3.0, che assicurano grande velocità di lettura e scrittura dei dati.

Per quanto riguarda la multimedialità, invece, oltre al già citato comparto fotografico è interessante la presenza di un terzo speaker, in aggiunta ai due del sistema stereo. Collocato sul retro, migliora la riproduzione dell’audio quando il phablet è appoggiato orizzontalmente su un piano. Oltre alle fotocamere, il potenziamento dei software di cattura ed editing (per esempio, con la stabilizzazione dell’immagine, il blurring automatico, un editor integrato nella Gallery e altro) fa dei Note uno strumento utile per realizzare video professionali.

Gesti “aerei” e più intelligenza nella S Pen

Uno dei miglioramenti più evidenti, rispetto ai Note 9, è la riprogettazione del pennino stilo digitale. La S Pen permette non solo, come sempre, di scrivere e disegnare agendo direttamente sullo schermo come se fosse un foglio di carta, ma ora può anche fungere da telecomando connettendosi via Bluetooth al telefono e interpretando segnali attraverso i suoi sensori, fra cui sono inclusi accelerometro e giroscopio.

Lo stilo, dunque, può essere usato per controllare alcune funzioni del Galaxy Note 10. Eseguendo dei “gesti aerei” (o meglio delle gesture, trattandosi di movimenti codificati) è possibile, per esempio attivare la fotocamera, zoomare, navigare in app come YouTube e Spotify, avviare una presentazione PowerPoint.

I prezzi dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ in Italia

Proposti nei colori Aura White, Aura Black e Aura Glow, i nuovi telefoni richiedono una spesa minima di 979 euro per il Galaxy Note 10 e di 1.129 euro per il Galaxy Note 10 +, nella configurazione con 256 GB di Rom (in entrambi i modelli) e 8 o 12 GB di Ram rispettivamente. Una spesa non indifferente, ma Samsung ci viene incontro offrendo fino a 400 euro di valutazione dell’usato (la cifra massima è sugli iPhone, e a scendere su altri dispositivi Samsung, Lg e Huawei) o l’acquisto in formula “noleggio”, con 149 euro di anticipo e canone mensile di 40 euro per due anni.