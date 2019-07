Samsung Galaxy Note 10 svelato il 7 agosto, il Fold si perfeziona La data dell’evento Unpacked dedicato al phablet sono ufficiali. Il pieghevole Galaxy Fold, intanto, è stato riveduto e corretto e presto potrà debuttare sul mercato. Pubblicato il 02 luglio 2019 da Redazione

È questione di settimane e conosceremo il Galaxy Note 10 di Samsung. Chi non va in vacanza il 7 agosto potrà sintonizzarsi in streaming con la diretta dell’evento Unpacked, a meno di non essere tra i presenti alla conferenza stampa di lancio a New York, e più precisamente al Barclays Center in Brooklyn. La data e il luogo del debutto in pubblico del nuovo phablet compaiono sugli inviti ufficiali ricevuti dalla stampa, in cui un pennino stilo è ovvio riferimento all’accessorio S Pen che è tra le caratteristiche distintive dei Galaxy Note. Compare inoltre una lente di fotocamera, presumibile indicazione di qualche sorpresa racchiusa nel comparto fotografico.

Gli indizi inseriti da Samsung sull’invito si fermano qui. Dai rumors circolati nei mesi scorsi è però possibile ipotizzare qualcosa in più sul successore del Galaxy Note 9 (nella foto in alto), lanciato un anno fa. Siti alimentati da fonti confidenziali, come il sudcoreano ETNews, hanno parlato di un dispositivo declinato in più versioni, scelta già adottata dalla casa madre per il Galaxy S10: del “Note” edizione 2019 ci saranno forse un’edizione con schermo da 6,28 pollici e una da 6,75 pollici, pochi millimetri che fanno la differenza nella comodità d’uso per mani più o meno grandi.

In ogni caso a detta dei rumors le fotocamere abbonderanno, e l’indizio della lente sull’invito sembra confermarlo. La versione da 6,28 pollici dovrebbe averne sul retro tre, probabilmente le stesse del Galaxy S10 (grandandogolo, ultra grandandolo e teleobiettivo), mentre il Note 10 da 6,75 pollici potrebbe arrivare a quattro aggiungendo un ulteriore sensore di tipo “tempo di volo” (time of flight, o ToF), che attraverso impulsi luminosi calcola la distanza dal soggetto per ottenere una miglior resa tridimensionale.

Altre notizie fresche riguardano il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole presentato in pompa magna al Mobile World Congress di Barcellona ma poi rimasto in standby per problemi di rottura dello schermo segnalati da alcuni utenti. In conferenza stampa il presidente della divisione mobile di Samsung, DJ Koh, ha ammesso che è stato un errore dare in prova a giornalisti e blogger alcuni esemplari del Fold, perché in quel momento “il telefono non era pronto” ma l’azienda lo ha presentato ugualmente perché spinta “dalla forte competizione” (leggasi il Mate X di Huawei, presentato anch’esso alla fiera di Barcellona).

DJ Koh ha anche detto che nelle ultime settimane è stato possibile identificare tutti i problemi di progettazione, e che al momento sono in corso test su larga scala sulla versione riveduta e corretta. “Terminata la verifica faremo un annuncio”, ha svelato, “è questione di poco tempo”. Nessuna indicazione più precisa è uscita dalla bocca del dirigente, ma è facile immaginare che il Galaxy Fold possa fare la propria ricomparsa all’Ifa di Berlino di settembre.