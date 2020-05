Samsung Pay e PagoBancomat insieme per offrire maggiori servizi Il sistema di pagamento elettronico dell’azienda coreana fa un notevole passo avanti, grazie all’abilitazione delle carte di debito dell’importante circuito italiano. Pubblicato il 20 maggio 2020 da Redazione

Da quando è stato introdotto da Samsung poco più di due anni fa, il sistema di pagamento elettronico Samsung Pay ha continuato il suo cammino di ampliamento dei servizi. In quest’ottica ha un’importanza strategica l’accordo con PagoBancomat, il circuito di prelievo e pagamento tra i più diffusi in Italia, che conta oggi 1,45 miliardi di pagamenti per un valore di circa 84 miliardi di euro. Le prime carte abilitate al servizio sono quelle di Intesa Sanpaolo, UBI e Cassa Centrale Banca.

“Grazie all’abilitazione delle carte del Circuito PagoBancomat, Samsung contribuisce ancora di più ai processi di trasformazione in atto nell’ambito dei pagamenti elettronici in Italia”, afferma Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia. “E, oggi, segniamo un ulteriore passo in avanti verso la cosiddetta cashless society, che anche in Italia sta diventando sempre di più una realtà capace di apportare diverse tipologie di benefici concreti al sistema paese nel suo complesso”.

Samsung Pay è disponibile per tutta la gamma di smartphone Samsung delle ultime generazioni. Per utilizzare il servizio basta accedere all’applicazione, registrandosi con le credenziali del proprio account Samsung, e aggiungere la carta di pagamento, dall’app bancaria nel caso di PagoBancomat. Per maggiori informazioni e dettagli si può visitare il sito di Samsung.