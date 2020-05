Samsung S20 si arruola nell’esercito Usa e diventa S20 TE La versione Tactical Edition dello smartphone top di gamma della casa coreana offre sicurezza di livello militare, modalità visione notturna e “stealth”, in conformità alle esigenze del governo americano. Pubblicato il 21 maggio 2020 da Redazione

Sarà rilasciato entro il terzo trimestre 2020, il Samsung Galaxy S20 TE (Tactical Edition), una versione “militare” del flagship di Samsung, che è stata realizzata sulla base delle esigenze del governo federale e del Dipartimento della Difesa statunitensi. Il dispositivo offrirà "sicurezza di livello militare" con due livelli di crittografia basati sugli standard della NSA (National Security Agency) americana e software e funzionalità personalizzati per applicazioni tattiche e classificate.

Il Galaxy S20 TE, come si legge nel comunicato di Samsung Electronics America, è "progettato per aiutare gli operatori a spostarsi su terreni complessi, distanze estese con la potenziale perdita di comunicazione verso le unità di comando". Queste funzionalità includono la modalità visione notturna e quella “stealth” nonché il software DeX per la pianificazione e i report delle missioni durante gli spostamenti.

Questo smartphone “potenziato” integra un display Dynamic Amoled 2.0 da 6,2 pollici a 1440p e 120 Hz, processore Snapdragon 865 5G, 12 GB di memoria Ram, storage da 128 GB e supporto alle microSd. È dotato di fotocamera professionale da 64 MP per scattare e condividere immagini ad alta risoluzione o video 8K, senza rivelare la propria posizione.