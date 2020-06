Samsung salta un numero e passa al Galaxy Watch 3 Dovrebbe essere previsto per il prossimo agosto il lancio, da parte del colosso coreano, del nuovo modello del suo elegante smartwatch. E la versione 2 non vedrà mai la luce. Pubblicato il 09 giugno 2020 da Redazione

Ad agosto 2018 Samsung ha presentato il Galaxy Watch. Lo scorso anno, invece, ha rilasciato ben due generazioni del Galaxy Watch Active (la prima a febbraio, in occasione del Mobile World Congress, e la seconda ad agosto), ma nulla è trapelato sul Galaxy Watch 2. Sembra logico, quindi, che ci siano voci sull’imminente lancio, quasi sicuramente il prossimo agosto, di una nuova versione che, a quanto pare, sarà la 3.

Sembra che in Corea siano apparse le pagine di supporto per quattro varianti, ma non era presente alcuna informazione, a parte i numeri di serie. Qualcosa è, però, trapelato da report pubblicati su SamMobile, la community e punto di riferimento degli utenti Samsung (dove trovare news, supporto e distribuzioni del software ufficiale). Il Galaxy Watch 3 dovrebbe essere disponibile sia con cassa in acciaio inossidabile sia in titanio con protezione Gorilla Glass DX, e in due misure: da 41 e 45 millimetri con ghiera rotante.

Il nuovo smartwatch sarà resistente all’acqua (5 Atm) e dotato di cardiofrequenzimetro e di un sensore per il monitoraggio del sonno. Inoltre offrirà la possibilità di effettuare l’elettrocardiogramma. Per quanto riguarda la connettività, saranno presenti Gps, Bluetooth e Wi-Fi, ed è probabile che vi sia anche una versione con Lte. Completeranno la dotazione 8 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 330 mAh.