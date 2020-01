Sap aumenta i ricavi del cloud e riduce le emissioni di carbonio Nel 2019 il fatturato delle attività cloud ha sfiorato i 7 miliardi di euro sugli oltre 27,5 miliardi totali. Per il quinto anno di seguito l’azienda ha ridotto le proprie emissioni di gas serra. Pubblicato il 29 gennaio 2020 da Redazione

Obiettivo raggiunto: Sap ha soddisfatto e in certi casi superato le previsioni sui risultati finanziari dell’anno fiscale 2019, chiuso con un quarto trimestre che ha evidenziato per l’offerta cloud una crescita del 19% (anno su anno) per quanto riguarda i nuovi ordini di e del 35% per quanto riguarda i ricavi. Con moto contrario, ma meno accentuato, le vendite di licenze software sono invece diminuite del 4% a valore nel quarto trimestre 2019 rispetto all’analogo periodo del 2018.

Nel complesso, nei tre mesi finali del 2019 i ricavi di Sap sono aumentati dell’8%, arrivando a 8,04 miliardi di euro, mentre l’utile operativo calcolato con criteri Ifrs è sceso dell’11%, a 2,12 miliardi di euro, ma è cresciuto del 9% nel calcolo non-Ifrs e a valuta costante. Similmente, gli utili per azione Ifrs sono diminuiti del 3% ma aumentati del 21% su base non-Ifrs.

Tornando ai risultati dell’intero anno fiscale, il cloud emerge come elemento trascinante, nelle sue diverse componenti: un fatturato (Ifrs) di oltre 6,9 miliardi di euro, segnando un balzo del 39% sui livelli del 2018. Aggiungendo a questo la vendita di software classici, di licenze e servizi di supporto, il giro d’affari complessivo di Sap nel 2019 ha superato i 27,5 miliardi di euro, con una crescita del 12% sul 2018.

Fra i prodotti in ascesa c’è anche la più importante scommessa della software house degli ultimi anni, ovvero S/4 Hana, l’Erp di nuova generazione, concepito per funzionare sulla piattaforma di gestione database Sap Hana e preferibilmente sul cloud. Nel quarto trimestre S/4 Hana ha guadagnato circa 1.200 nuovi clienti, portando oltre 13.800 il conteggio delle aziende utenti complessive: tra i nuovi nomi spiccano quelli di Ford Motor Group, Zalando, die Autobahn GmbH, Decathlon, E.ON, Lockheed Martin, Minth Group e Roche. Negli ultimi tre mesi dell’anno, inoltre, sono passati alla fase “live” le implementazioni S/4 Hana di Deutsche Telekom e PayPal.

L’andamento del quarto trimestre e i dati complessivi del 2019 hanno permesso a Sap i migliorare le previsioni di fatturato e profitto operativo del 2020: a valuta costante, i ricavi totali non-Ifrs sono stimati fra i 29,2 e i 29,7 miliardi di euro, che rappresenterebbero un crescita compresa fra il 6% e l’8% anno su anno; il profitto operativo non-Ifrs è stimato fra gli 8,9 e i 9,3 miliardi di euro, rispettivamente corrispondenti all’8% e al 13% di crescita. La società ha anche fatto sapere di aver ridotto per il quinto anno di fila le proprie emissioni di gas serra e di essere sulla tabella di marcia per diventare entro il 2025 un’azienda “carbon neutral”, cioè a impatto zero del carbonio.