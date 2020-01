Sap Italia svolta: via Luisa Arienti, avanti Emmanouel Raptopoulos La filiala tricolore sarà guidata da un nuovo amministratore delegato, che sarà anche responsabile per e attività di Grecia, Cipro e Malta. Raptopoulos proviene dal ruolo di regional chief operating officer per l’Europa Meridionale. Pubblicato il 13 gennaio 2020 da Redazione

Cambio di poltrona al vertice di Sap Italia: Luisa Arienti lascia il ruolo di amministratore delegato, che ricopriva dal 2012, inizialmente controllando le sole attività italiane e poi anche quelle di Grecia, Cipro e Malta. Al suo posto subentra Emmanouel Raptopoulos, il quale ora assume l’incarico formale di amministratore delegato per il nostro Paese, con responsabilità di cluster head per Italia, Grecia, Cipro e Malta. In precedenza il manager ha ricoperto il ruolo di regional chief operating officer per l’Europa Meridionale.

L’ufficio stampa non ha comunicato se Arienti resterà in azienda, passando a un differente ruolo, oppure no. Stando alle dichiarazioni, Raptopoulos avrà la responsabilità di accelerare l’adozione delle soluzioni Sap, rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato cloud e contribuire allo sviluppo e alla crescita dei clienti. Clienti che in Italia attualmente sono più di ottomila, mentre la forza lavoro conta circa 730 dipendenti.

“La nostra priorità”, ha dichiarato il nuovo amministratore delegato, “sarà di garantire il successo dei clienti fornendo le soluzioni migliori e più innovative sul mercato, riducendo i costi di adozione concentrandoci sul portfolio cloud di Sap e continuando a coltivare e infondere talento nella nostra organizzazione e nel nostro ecosistema”.