SAS e Microsoft insieme per la crescita e l’innovazione Al via una collaborazione strategica, tecnologica e commerciale, tra le due aziende. L’intelligenza artificiale e gli analytics si integrano con le piattaforme cloud per accelerare le iniziative di trasformazione digitale. Pubblicato il 16 giugno 2020 da Redazione

Microsoft Corporation e SAS hanno annunciato una partnership tecnologica e commerciale strategica. Questo accordo si basa sull’integrazione di SAS sulle soluzioni cloud di Microsoft, come Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 e Power Platform, e conferma la visione condivisa delle due aziende volta alla “democratizzazione” dell’intelligenza artificiale e degli analytics.

“Grazie a questa partnership, Microsoft e SAS aiuteranno i nostri clienti ad accelerare la crescita e a trovare nuovi modi per guidare l'innovazione con un'ampia gamma di soluzioni analytics di SAS su Microsoft Azure", ha dichiarato Scott Guthrie, Executive Vice President of Cloud and AI di Microsoft. "SAS, con la sua esperienza negli analytics, data science e machine learning è un partner strategico per Microsoft, insieme aiuteremo i clienti di decine di settori ad affrontare le sfide analitiche più critiche e complesse”.

Per aiutare le organizzazioni ad accelerare le loro iniziative di trasformazione del cloud, le due aziende stanno collaborando, in modo da garantire che i prodotti e le soluzioni SAS possano essere implementati con successo e funzionare in modo efficace su Azure.

“SAS e Microsoft condividono la stessa visione per aiutare i clienti ad accelerare le iniziative di trasformazione digitale. Sappiamo entrambi che si tratta di arricchire i dati e prendere decisioni migliori", ha affermato Oliver Schabenberger, Chief Technology Officer and Chief Operating Officer di SAS "La collaborazione con Microsoft offre ai clienti un percorso più fluido verso il cloud. Ciò significa un accesso più rapido, più potente e più facile alle soluzioni SAS per analisi che tutti, indipendentemente dal livello di competenza, possono comprendere”.

La partnership includerà anche l'ottimizzazione di SAS Viya, l'ultima release cloud-native, per Azure, e l'integrazione delle soluzioni SAS nel marketplace Azure, per offrire migliori risultati di business ai clienti.