Satellite Pro L50-G di Dynabook, leggero ma solido per per il business Il nuovo notebook si propone soprattutto come strumento di lavoro, grazie alle prestazioni di processori Intel Core di decima generazione, supporto al Wi-Fi 6 e doppio storage (Ssd e hard disk). Pubblicato il 27 novembre 2019

Un notebook fatto soprattutto per lavorare, instancabilmente: Satellite Pro L50-G di Dynabook (marchio eredità di Toshiba) ha tutte le credenziali per presentarsi così. Si tratta di un notebook “tradizionale” da 15 pollici, un formato di schermo generoso, adatto per consentire utilizzi prolungati di applicazioni di scrittura e produttività; allo stesso tempo, però, è piuttosto sottile e leggero, ovvero vanta uno spessore inferiore a 19,9 millimetri e un peso di 1,7 chili. La sua batteria a carica rapida promette fino a dieci ore di utilizzo (la durata può variare in base alle configurazioni) e ben si concilia con le esigenze di chi lavora anche lontano dalla scrivania, magari in viaggio.

Quel che più conta, ai fini della produttività, sono forse le caratteristiche più tecniche del Satellite Pro L50-G: al suo interno lavorano un processore Intel Core di decima generazione, un modem Wi-Fi con supporto allo standard più recente (Wi-Fi 6) e un doppio sistema di storage, basato su Ssd e hard disk. Lo schermo ha risoluzione Full HD ed è antiriflesso, mentre la scheda grafica è una Intel Integrated..

Quanto a interfacce, il notebook può vantare la presenza di porte Usb Type-C e Type-A. Per potenziare la sicurezza di dati e applicazioni è possibile abilitare il Pc a funzioni di riconoscimento biometrico, rinunciando al vincolo delle password in favore della lettura dell’impronta digitale (con il lettore SecurePad) o del riconoscimento facciale. Il Satellite Pro L50-G di Dynabook sarà disponibile da metà dicembre.