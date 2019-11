Schermi QLed che durano un milione di ore: la scoperta di Samsung La società ha sviluppato un nuovo metodo che estende la durata e l’efficienza degli display Quantum dot grazie a una particolare struttura e all’impiego di fosfuro di indio. Pubblicato il 28 novembre 2019 da Redazione

Nel campo degli schermi QLed (Quantum Dot Light-emitting Diodes) Samsung Electronics ha già nel cassetto oltre 170 brevetti tecnologici. E ora ha annunciato una nuova scoperta: una tecnologia che migliora del 20,5% l’efficienza energetica dei display QLed e che ne estende il ciclo di vita garantendo fino a un milione di ore di utilizzo. Pubblicato sulla rivista Nature’s, un whitepaper illustra il lavoro di due ricercatrici del Samsung Advanced Institute of Technology, Eunjoo Jang e Yu-Ho Won: quello messo a punto è un nuovo metodo di fabbricazione degli schermi Quantum dot, in cui si impiega come semiconduttore il fosfuro di indio. Ovvero un materiale più sicuro ed etico del cadmio.

Finora il cadmio si è dimostrato superiore al fosfuro di indio in quanto a prestazioni degli schermi esposti a fonti di luce naturale. In compenso è un materiale tossico, a date concentrazioni potenzialmente dannoso per l’apparato respiratorio. Il lavoro delle due ricercatrici del Samsung Advanced Institute of Technology ha però permesso di ottenere dei diodi quantici in cui il fosfuro di indio funge da semiconduttore: sono ecologici e sicuri, ma anche vantaggiosi dal punto di vista dei consumi energetici.

I pannelli QLed ottenibili con questa tecnologia, infatti, non dovranno prevedere retroilluminazione essendo completamente auto-emissivi. La struttura elaborata dalla ricercatrici impedisce l’ossidazione della parte più interna e impiega un rivestimento per evitare le dispersioni di energia, oltre a poter assorbire corrente elettrica più velocemente.

Nelle intenzioni di Samsung, questa nuova tecnologia potrà dare una sostanziale spinta alla commercializzazione degli schermi Led (QLed, in questo caso) anche negli ambiti attualmente ancora dominati dai più economici Lcd. Per la commercializzazione dei primi schermi basati sul nuovo metodo costruttivo si dovrà però aspettare qualche anno, presumibilmente. D’altra parte Samsung nel campo dei QLed pensa in grande, con progetti ambiziosi e 11 miliardi di dollari di investimenti, e tutto questo non può realizzarsi dall’oggi al domani.