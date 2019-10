Se c’è intelligenza artificiale, serve anche quella emotiva Con il crescente utilizzo dei machine learning e dell’automazione, per le aziende diventa sempre più importante investire in attività di formazione tese a sviluppare capacità di intelligenza emotiva. Lo svela uno studio di Capgemini. Pubblicato il 17 ottobre 2019 da Redazione

Un po’ cuore e un po’ cervello: più l’intelligenza artificiale e l’automazione entreranno nelle aziende, più ci sarà bisogno di doti molto “umane”, come la consapevolezza di sé, autogestione, consapevolezza sociale e gestione delle relazioni. In sintesi, nei luoghi di lavoro ci sarà sempre più bisogno di intelligenza emotiva. La forse inaspettata correlazione fra queste due sfere emerge da un nuovo studio del Capgemini Research Institute, titolato “Emotional Intelligence, the Essential Skillset for the Age of AI” e realizzato intervistando fra agosto e settembre 2019 un campione di 1.500 dipendenti d’azienda e 750 dirigenti. Una conferma di quanto molti vendor di tecnologia vanno ripetendo da tempo: gli algoritmi di machine learning non renderanno inutile il pensiero umano, così come i robot non si sostituiranno del tutto al lavoro manuale qualificato.

Va detto che, innegabilmente, l’automazione e l’AI spaventano almeno una parte dei dipendenti d’azienda: tra i 1.500 intervistati, quasi uno su quattro (39%) teme che le proprie competenze siano già diventate obsolete o che lo diventeranno nel giro di due o tre anni, proprio a causa di questi fenomeni. I Millennial che condividono questa affermazione sono il 50%. Tuttavia, queste (minoritarie ma sostanziose) preoccupazioni non devono far gettare la spugna ai professionisti, ma anzi stimolarli ad aggiornarsi e non solo in senso nozionistico. Molto comunque dipenderà da quanto i datori di lavoro saranno disposti a spendere per la loro formazione in materia di soft skills.

Dall’insieme delle risposte raccolte e dall’osservazione dei casi virtuosi Capgemini ha dedotto che le aziende che effettuano ingenti investimenti per sviluppare capacità di intelligenza emotiva possono ottenere ritorni doppi o quadrupli su entrate, produttività, costi e abbandono del personale. Le realtà già dotate di una forza lavoro “emotivamente intelligente” stanno registrando effettivi benefici (un incremento medio del 20%) in termini di maggiore produttività, soddisfazione dei dipendenti e quote di mercato conquistate.

Per più di tre quarti dei manager (76%) i dipendenti dovrebbero sviluppare competenze di intelligenza emotiva per adattarsi a ruoli lavorativi più orientati verso l’attenzione al cliente e a contatto con il pubblico. L'83% degli intervistati ha affermato che avere una forza lavoro altamente intelligente dal punto di vista emotivo sarà un prerequisito per raggiungere il successo in futuro.

Ma le aziende saranno capaci di farlo? Il 75% dei dirigenti ha dichiarato di poter sviluppare le competenze in materia di intelligenza emotiva nei propri dipendenti, ma attualmente in poche lo fanno. Offre attività di formazione di questo tipo al senior e al top management solo il 42% delle imprese, percentuale che si riduce al 32% per le iniziative rivolte al middle management e al 17% per quelle destinate ai dipendenti che non ricoprono ruoli di supervisione. Meno di un’azienda su quattro, inoltre, quando esamina dei candidati si accerta che il potenziale nuovo assunto possieda competenze di intelligenza emotiva oppure verifica che esistano nel personale già in organico.