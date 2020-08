Se è in arrivo un terremoto, il telefono Android ti avvisa Google sta creando un sistema di allarme per le scosse sismiche in tutto il mondo che si basa sulla rete di smartphone dotati del suo sistema operativo. La prima parte del progetto è stata lanciata ieri. Pubblicato il 12 agosto 2020 da Redazione

Android e i telefoni basati su questo sistema operativo stanno diventando una rete di rilevamento dei terremoti in tutto il mondo. In pratica, se si entra a far parte del progetto, la cui prima fase è stata lanciata ieri, l'accelerometro del proprio smartphone diventerà un data point per un algoritmo progettato proprio per questo scopo e il sistema invierà automaticamente avvisi alle persone che potrebbero trovarsi nella zona interessata dal sisma. È una funzionalità resa possibile grazie ai punti di forza di Google: l’enorme numero di telefoni Android in tutto il mondo e un uso intelligente degli algoritmi sui big data.

Google sta implementando il sistema in piccole fasi. Innanzitutto, sta collaborando con lo United States Geological Survey e il California Office of Emergency Services per inviare gli alert per il terremoto delle agenzie agli utenti Android in quello stato. Questi avvisi arrivano dal sistema ShakeAlert già esistente, che utilizza i dati generati dai sismografi tradizionali.

"Sarebbe fantastico se ovunque ci fossero sistemi basati su sismografi in grado di rilevare i terremoti", afferma Marc Stogaitis, il principale Android software engineer di Google. Ma, continua, "è improbabile che si arrivi a una copertura globale perché i sismografi sono estremamente costosi. Devono essere costantemente manutenuti e ne servono molti in una stessa area per ottenere un buon sistema di allarme preventivo”.

La seconda e la terza fase del piano di Google prevede che gli alert provengano direttamente dai telefoni Android. Tuttavia, la società sta procedendo con una certa cautela. Nel secondo step mostrerà i risultati estrapolati dalle ricerche Google relative ai terremoti: in pratica l’idea è che se qualcuno avverte delle scosse sismiche, faccia una ricerca per vedere se quello che ha sentito era veramente un terremoto oppure no. Una volta che la precisione del sistema sarà garantita, Google inizierà a inviare attivamente alert per il terremoto a persone che vivono in aree in cui non sono presenti sistemi di allarme basati su sismografi.