Sei mesi di chat e videoconferenze gratuite con Wildix L’azienda va incontro all’impennata di richieste di smart working dovuta al coronavirus, aderendo alla campagna di Solidarietà Digitale del governo. Pubblicato il 20 marzo 2020 da Redazione

Sei mesi di chat e videoconferenze gratuite per dialogare a distanza con colleghi e clienti, in attesa che l’emergenza coronavirus rientri e che si possa tornare a lavorare come prima. Facendo tesoro, magari, delle esperienze di smart working accumulate. Wildix è fra le aziende tecnologiche impegnate a sostenere l’iniziativa di Solidarietà Digitale del Ministero dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, lanciata a supporto di aziende e professionisti in un momento particolarmente difficile per tutto il Paese.

Wildix vi contribuisce mettendo a disposizione gratuitamente per sei mesi le proprie soluzioni di chat e videoconferenza incluse nell’offerta Smart Working. La piattaforma non richiede l’installazione di alcun software ma solo una facile procedura di configurazione, mentre i tempi di attivazione sono di qualche ora.

Si può poi accedere allo spazio dell’”ufficio virtuale” da remoto, attraverso browser, da Pc, tablet o smartphone. Le funzioni incluse sono quelle classiche delle soluzioni di collaborazione a distanza: chat, videoconferenza e condivisione di schermo e documenti.

“Il mio invito è che tutti i lavoratori che possono continuare a produrre da casa inizino subito, senza aspettare neanche un giorno. Per fare questo serve una tecnologia basata sul browser, che sia facile da usare, veloce da attivare e funzioni sui device personali degli utenti. Ci sarà solo un minimo investimento necessario nel caso si vogliano ricevere a casa le telefonate che arrivano in ufficio, e anche i nostri telefoni Vision e Supervision saranno scontati”.