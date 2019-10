Sensori 3D e algoritmi danno i voti nella ginnastica artistica Nel campionato di Stuttgart entra in scena ufficialmente un sistema sviluppato da Fujitsu in collaborazione con la Federazione Internazionale di Ginnastica. Servirà alla giuria per risolvere le dispute ed eliminare gli errori di valutazione. Pubblicato il 07 ottobre 2019 da Redazione

Per la prima volta, i partecipanti a una competizione di ginnastica artistica non dovranno solamente temere il voto dei giudici, ma anche quello di un software. Ai mondiali di ginnastica artistica in corso in questi giorni a Stuttgart, in Germania, una tecnologia a base di algoritmi software e sensori è stata impiegata per registrare i movimenti durante le performance, fornendo ai giudici un supporto oggettivo per le loro valutazioni. La tecnologia, sviluppata nei laboratori di ricerca di Fujitsu, si chiama proprio Judging Support System e non vuole sostituirsi al giudizio degli esperti, ma semplicemente fornire uno strumento oggettivo per eliminare il rischio di errori di valutazione.

Se ci siano dispute sui punteggi da assegnare agli atleti impegnati con il volteggio, gli anelli o il cavallo con maniglie, la Giuria Superiore può richiedere l’utilizzo del Judging Support System insieme a quello dell’Ircos (Instant Replay and Control System), cioè la “moviola” introdotta per la prima volta in un campionato di ginnastica artistica nel 2005.

Frutto di due anni di collaborazione tra Fujitsu e la Federazione Internazionale di Ginnastica, il Judging Support System è già stato testato sul campo nel 2018, durante i campionati del Qatar, e poi quest’anno in un paio di tornei in Giappone e in Ungheria. Le gare di Stuttgart segnano però il debutto ufficiale di questa tecnologia, definita dal presidente della federazione, Morinari Watanabe, come “un grande passo verso il futuro”.

Il sistema impiega in combinazione i sensori 3D e un programma di intelligenza artificiale per catturare i singoli movimenti dei ginnasti, che vengono poi tradotti in dati numerici e analizzati. L’interfaccia utente propone una visione tridimensionale degli elementi della performance, arricchita da punti di riferimento e misurazioni. Oltre che durante le competizioni, come strumento di supporto alla giuria, il sistema di Fujitsu potrà essere usato anche negli allenamenti dei ginnasti, per correggere errori di postura e di movimento.