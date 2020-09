Sergio Feliziani è il nuovo country manager di Commvault Italia Dopo avere lavorato in Sun/Oracle, Emc, Ibm e Service Now, il neo-responsabile della filiale avrà il compito di potenziare le attività con clienti e partner ed estendere la presenza dell’azienda sul territorio. Pubblicato il 08 settembre 2020 da Redazione

Sergio Feliziani è il nuovo country manager per l’Italia di Commvault (NASDAQ: CVLT). L’azienda, specializzata in software per la gestione dei dati in ambienti cloud e on-premises, gli ha affidato la responsabilità di sviluppare nuove opportunità sul mercato italiano e di accrescere e consolidare l’ecosistema di clienti e partner. Sergio Feliziani vanta oltre 20 anni di esperienza nel mercato ICT, duranti i quali ha sviluppato solide competenze in ambito manageriale, tecnologico e commerciale. Prima del suo ingresso in Commvault, ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà internazionali come Sun/Oracle, Emc, Ibm e Service Now.

“Siamo lieti di affidare a Sergio la guida della sede italiana e siamo certi che le sue consolidate competenze permetteranno di accelerare l’espansione del business di Commvault in Italia,” ha sottolineato Gabriel Martin, Area Vice President Emea Western e Israele dell’azienda. “La sua esperienza e le relazioni nei settori telco, public ed enterprise, gli consentiranno di sviluppare nuovi approcci alle vendite per creare importanti nuove opportunità nel mercato italiano.”

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di Commvault, azienda da sempre riconosciuta sul mercato per il suo spirito innovativo e il portfolio di soluzioni all’avanguardia e in costante evoluzione,” ha sottolineato Sergio Feliziani. “Le mie priorità saranno di rafforzare le relazioni con i nostri clienti e partner, per analizzare e comprenderne le esigenze in questa “nuova normalità” che stiamo affrontando e accompagnarle nel percorso di trasformazione digitale e gestione dei dati.”