ServiceNow affida il canale Emea a Sebastian Fitzjohn Il manager, ex di Vmware, è stato nominato vice president, alliances & channelecosystem per la regione Emea. Pubblicato il 10 ottobre 2019 da Redazione

ServiceNow, azienda specializzata in soluzioni per la gestione dei workflow, ha scelto di affidare la direzione del canale in Europa, Medio Oriente e Africa a Sebastian Fitzjohn: il manager è appena stato nominato vice president, alliances & channelecosystem per la regione Emea. In questo nuovo ruolo, secondo quanto comunicato da Service Now, “Sebastian si occuperà di abilitare e accelerare la community dei partner e di implementare nell’area Emea il nuovo modello operativo globale dell’Alliances & Channel Ecosystem, che ha l’obiettivo di generare nuove vendite e diffondere le capacità della NowPlatform all’interno di un ecosistema sempre più in crescita”.

Fitzjohn ha alle spalle oltre vent’anni di esperienza nel settore IT e ha ricoperto ruoli importanti nelle vendite, sia dirette sia rivolte ai partner di canale. Prima di entrare in ServiceNow ha lavorato in Vmware, nel ruolo di seniordirector per l’Emea GlobalSystem Integrator andSystem Outsourcer.

“In ServiceNow vogliamo aiutare le organizzazioni ad accelerare la trasformazione, automatizzando i flussi di lavoro in modo da rendere possibili esperienze utenti sorprendenti, ma creando allo stesso tempo un significativo valore di business”, ha commentato il vice president. “Per noi il successo dei partner è sinonimo del successo dei clienti. Lavorando insieme e focalizzandoci sui risultati di business dei clienti crediamo che si possa generare una grossa opportunità per accelerare la crescita del business, sia di ServiceNow sia dei partner”.