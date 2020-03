ServiceNow regala quattro app per la gestione delle emergenze Fino al 30 settembre si potranno usare gratuitamente quattro applicazioni per la gestione di workflow, utili al tempo del coronavirus per restare in contatto con i dipendenti in malattia. Pubblicato il 20 marzo 2020 da Redazione

Si moltiplicano le iniziative di supporto “tecnologico” all’emergenza del coronavirus: anche ServiceNow, al pari di altri vendor, ha annunciato l’offerta gratuita di alcuni suoi servizi. Come parte di un nuovo programma di supporto ai clienti, l’azienda mette a disposizione da qui al 30 settembre quattro applicazioni, definite come “community app” e utili alle aziende o ad altri tipi di organizzazione per gestire i loro compiti in situazioni di criticità o emergenza. Più tecnicamente, ServiceNow parla di gestione dei workflow, essendo questa la sua specialità: la società si occupa di automazione e digitalizzazione dei flussi di lavoro, attraverso il cloud.

La prima offerta gratuita è Emergency Outreach, workflow che permette alle aziende di contattare i propri dipendenti via email o con notifiche sull’app mobile (Now Mobile App) di ServiceNow, per accertarsi che stiano bene, per chiedere dove si trovino o per fornire informazioni e misure di sicurezza da rispettare.

Emergency Self Report è, invece, un workflow che nell’attuale situazione di crisi può servire ai dipendente per avvisare l’azienda dei motivi della propria assenza dal luogo di lavoro. Con Emergency Exposure Management, poi, quando un’azienda viene a conoscenza del fatto che un dipendente è stato contagiato può identificare le altre persone con le quali il dipendente è stato in contatto in base alla cronologia degli incontri o spostamenti lavorativi.

La quarta applicazione, Emergency Response Operations, è rivolta alle organizzazioni governative e alla protezione civile. Creata dal Dipartimento della Salute dello Stato di Washington (un cliente di ServiceNow), l’app aiuta a gestire nel modo migliore le situazioni di emergenza, come l’attuale pandemia di covid-19.

Oltre ad aver donato 100mila dollari a International Medical Corps e a Ccd Foundation, ServiceNow ha naturalmente optato per concedere lo smart working ai propri dipendenti, oltre diecimila persone. Inoltre ha trasformato in evento digitale in streaming la convention “Knowledge 2020”: non si svolgerà più a Orlando ma solamente online nella giornata del 5 maggio.