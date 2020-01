ServiceNow si butta negli AIOps con l’acquisizione di Loom Systems Il nuovo acquisto di ServiceNow è una startup israeliana specializzata in analytics basati su intelligenza artificiale e applicati alle operations dell’IT. Un ambito in forte crescita. Pubblicato il 23 gennaio 2020 da Redazione

Le tecnologie di AIOps, cioè di analytics basati su intelligenza artificiale e applicati alle operations dell’IT, sono in gran spolvero. Dopo l’annuncio di una programmata acquisizione di Vmware in quest’ambito, anche da ServiceNow arriva una notizia simile: la società di Santa Clara, California, specializzata in soluzioni per l’automazione, ha comprato Loom Systems, startup israeliana che si occupa appunto di AIOps. Il valore dell’acquisizione, che dovrà chiudersi prima della fine di marzo, non è stato svelato.

A detta di Loom Systems, la sua tecnologia è in grado di trasformare le operations dell’IT addirittura in 48 ore dall’adozione: può ridurre il tempo medio di ripristino a seguito di incidenti informatici, potenziare l’efficienza con analisi automatizzate, prevenire i disservizi e massimizzare la capacità dell’IT.

Tutto ciò è reso possibile dal fatto che gli algoritmi di intelligenza artificiale possono processare le grandi quantità di dati che ogni giorno vengono raccolti dagli strumenti di monitoraggio e di logging dell’IT, in modo molto più rapido di quanto un essere umano non potrebbe fare, con una minore percentuale di errore e una maggiore capacità di individuare gli eventi rilevanti. Le analisi di AIOps possono essere applicate agli ambienti on-premise, cloud (anche nell’accezione multi-cloud, dunque multi-vendor) o ibridi, nonché ai container e ai microservizi.

In seguito all’integrazione di questa tecnologia nella propria offerta, ServiceNow potrà “far leva sulle capacità di log analytics di Loom Systems per aiutare i clienti ad analizzare dati, automatizzare i ripristini e ridurre gli incidenti L1”, ha dichiarato a TechCrunch il vice presidente e general manager IT operations management di ServiceNow, Jeff Hausman, vice president and general manager dell’azienda.

Stando ai monitoraggi della società di consulenza Mordor Intelligence, nel 2019 il mercato degli AIOps ha raggiunto un valore mondiale di 1,64 miliardi di dollari. Nei prossimo cinque anni ci si attende una forte crescita, con un tasso Cagr del 27% e con un valore annuo di 6,88 miliardi di dollari stimato per il 2025. A spingere l’adozione di queste soluzioni, la loro capacità di “fornire dati in tempo reale, eliminando i silos e offrendo un migliore tracciamento e una migliore gestione, risoluzione dei problemi automatica”, scrivono gli analisti.