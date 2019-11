ServiceNow ufficializza McDermott, Mastantuono è la nuova Cfo L’ex amministratore delegato di Sap assume ufficialmente l’analoga carica in ServiceNow. Gina Mastantuono, ex di Ingram Micro, entra in azienda come chief financial officer. Pubblicato il 20 novembre 2019 da Redazione

Tempo di cambiamenti, importanti, per ServiceNow, società che propone soluzioni cloud per la gestione e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro. Bill McDermott, in seguito alle dimissioni dal ruolo di amministratore delegato di Sap (ricoperto per ben 17 anni), a fine ottobre è entrato in ServiceNow con l’analogo incarico di Ceo ma solo ora la sua nomina è stata ufficializzata. McDermott ha riempito il vuoto lasciato dal precedente Ceo, John Donahoe, il quale ha scelto di cambiare settore (dal prossimo gennaio sarà alla guida di Nike).

Bill McDermott

Una tra le prime responsabilità affidate a McDermott è stata la scelta del nuovo chief financial officer, anzi della nuova chief financial officer, poiché la decisione è ricaduta su Gina Mastantuono. La manager vanta oltre vent’anni di esperienza nel campo della gestione finanziaria, anche in aziende fornitrici di tecnologia, servizi cloud e soluzioni di mobility.

Nel 2016 Mastantuono era entrata in Ingram Migro, occupandosi di dirigere la divisione finanziaria e condurre attività di analisi e pianificazione finanziaria, operazioni di merge&acquisition, accounting, reporting, audit interni e altro ancora.

Nel corso della propria carriera, Mastantuono ha lavorato anche per Ernst & Young, InterActiveCorp, Triarc Companies e Revlon. Inoltre è stata premiata con un “Power 100” del Crn (assegnato alle cento donne più influenti nel canale) e due volte inserita nella classifica delle cinquanta manager più influenti in campo tecnologico (“Top 50 Most Powerful Women in Technology”) del National Diversity Council.