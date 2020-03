Shopping “automatico” senza casse, il modello Amazon Go si espande La società di Seattle ha deciso di vendere la tecnologia “Just Walk Out Shopping” ad altre catene di retail e Gdo. Diversi contratti sono già stati firmati. Pubblicato il 10 marzo 2020 da Redazione

In tempi di coronavirus, specie ora che i divieti e le limitazioni ai contatti umani in Italia si sono fatti più severi, potrebbe cadere a fagiolo un supermercato come Amazon Go: un punto vendita totalmente automatizzato, privo di personale al lavoro tra scaffali e casse, in compenso tappezzato di videocamere e sensori per poter riconoscere i prodotti inseriti nel cestino e seguire l’utente dal suo ingresso all’uscita. Questo format di punto vendita automatizzato, lanciato due anni fa da Amazon con l’apertura del flagship store di Seattle, da allora ha trovato terreno fertile: si contano attualmente una ventina di negozi tra la città natale dell’azienda, Chicago, New York e San Francisco, e altri apriranno prossimamente.

Il modello si è poi differenziato tra gli Amazon Go classici, dove si vendono soprattutto piatti pronti, snack, prodotti da colazione e bevande, e i Go Grocery, in cui c’è spazio anche per la frutta, la verdura e i freschi. E ora l’idea sembra destinata ad allargarsi anche oltre i confini del marchio Amazon.

Come segnalato da Reuters, la società di Jeff Bezos venderà ad altri retailer la piattaforma tecnologica (battezzata “Just Walk Out Shopping”) alla base dei propri negozi senza personale e senza casse: diversi contratti sarebbero già stati firmati, ma non è dato sapere i nomi delle catene di supermercati coinvolti né se gli accordi riguardino soltanto il territorio statunitense o anche altri Paesi.

L’esperienza di acquisto e la tecnologia sottostante saranno, però, leggermente diversi da quelli dei negozi Amazon Go. In questi ultimi, il cliente può fare shopping grazie a un’applicazione installata sullo smartphone e a un account Amazon: grazie a un sistema di telecamere e sensori, ciò che acquista viene rilevato in automatico e addebitato sulla carta di credito o altro metodo di pagamento associato a quel cliente.

Diversamente, il modello venduto ad aziende terze prevede l’impiego di tornelli con integrati lettori di carta di credito, posizionati all’ingresso del punto vendita, sui quali i clienti dovranno fare la scansione della propria carta per consentire poi, all’uscita, il pagamento automatico della loro spesa. A parte la presenza del logo “Just Walk Out technology by Amazon” impresso sui tornelli, tutti gli altri aspetti di layout, colori e cartellonistica potranno essere coerenti con l’immagine della catena o del punto vendita.