Sicurezza e prestazioni grafiche in Quantum, il thin client di Praim Il nuovo modello può prevedere un massimo di quattro uscite video. Il lettore di smart card è integrato. Pubblicato il 03 luglio 2019 da Redazione

Un thin client può essere la soluzione ideale per attività impegnative dal punto di vista grafico e delicate dal punto di vista della sicurezza: come quelle di progettazione 3D e Cad, di finanza o di controllo industriale o militare, applicazioni in cui a volte è necessario impiegare due, tre o anche quattro monitor per utente. L’importante è che il thin client in questione sia abbastanza potente e sicuro. A detta di Praim, il suo nuovo Quantum lo è: si tratta di un dispositivo dotato di chipset dual-core di Amd (R-Series Embedded Merlin Falcon) e di tre uscite video di serie, a cui se ne può aggiungere una quarta tramite espansione. L’azienda non esita a definirlo come il suo nuovo top di gamma.

Con una Gpu integrata Radeon R5 di terza generazione, il supporto alla risoluzione 4K (3480x2160) e un refresh rate di 60Hz, c’è quanto basta per vantare “prestazioni grafiche superiori alla media”, così le descrive Praim. Il produttore sottolinea, inoltre, come il chipset Amd a dispetto dei due nodi di calcolo sappia garantire “prestazioni superiori alle famiglie di processori quad-core”.

La dotazione include, a seconda della configurazione scelta, tre Display Port, una interfaccia Hdmi, una Lan, otto porte Usb, una porta seriale, connessione Wi-Fi e fibra ottica. Inoltre è possibile prevedere un un lettore smart card integrato, utile per verificare e autenticare l’identità degli utenti. “Parliamo di un thin client particolarmente potente, che non richiede l’utilizzo di una ventola”, sottolinea Jacopo Bruni, marketing manager di Praim. “Quantum è un dispositivo totalmente silenzioso che aiuta a migliorare l’ambiente di lavoro e garantisce un’affidabilità superiore alla media”.

Quantum è certificato per l’utilizzo su infrastrutture Citrix, Vmware e Microsoft, con piena compatibilità con le versioni più recenti. Si può scegliere tra modelli con sistema operativo proprietario di Praim (ThinOX, in versione 11) o con Windows 10 IoT.