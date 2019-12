Siemens si rafforza nel campo dell’additive manufacturing Annunciata l’acquisizione di Atla 3D, società che sviluppa software di progettazione per la stampa tridimensionale, con tecnologie di accelerazione grafica e riduzione degli errori. Pubblicato il 20 dicembre 2019 da Redazione

Siemens Digital Industries Software si rafforza nel campo dell’additive manufacturing con l'acquisizione di Atlas 3D, appena annunciata: un’azienda di Plymouth, Indiana, che sviluppa software per stampanti 3D per la sinterizzazione laser di metalli. Le sue soluzioni aiutano gli ingegneri progettisti a definire l’orientamento ottimale dei pezzi e delle strutture di supporto necessarie per la stampa tridimensionale di parti di prodotti. Gli utenti possono

Si può citare Sunata, un software fruibile in cloud che sfrutta l’accelerazione grafica per ridurre gli errori di stampa 3D dovuti a distorsione termica: l’azienda sostiene che possa farlo con una velocità fino a cento volte superiore a quella di altre soluzioni in commercio. Più precisamente, il calcolo con accelerazione grafica si basa sull’impiego di una Gpu in combinazione con una Cpu per agevolare operazioni ad alta intensità di dati, come deep learning, analisi di Big Data e applicazioni di ingegneria.

Solitamente, nel lavoro di design in 3D i progettisti non hanno competenze tecniche sufficienti a valutare aspetti quali l'orientamento dei pezzi, la distorsione e l'uniformità di estrazione del calore nei loro progetti: l'onere ricade quindi su ingegneri specializzati. Con Sunata, invece, il progettista può effettuare le simulazioni in autonomia, riducendo così il lavoro di analisi successivo. Quest’ultimo è affidato al software Simcenter, che assicura di poter ottenere un pezzo conforme ai requisiti di progettazione.

La tecnologia di Atlas 3D diventerà parte di Siemens Digital Industries Software e potenzierà le funzionalità di additive manufacturing del portafoglio Xcelerator. Le soluzioni dell’acquisita saranno commercializzate attraverso il canale online Additive Manufacturing Network di Siemens. “La combinazione di Sunata con i solidi strumenti CAD per l'additive manufacturing di Simcenter permette un approccio alla stampa 3D industriale che garantisce un risultato corretto al primo tentativo”, ha commentato Zvi Feuer, senior vice president, manufacturing engineering software di Siemens.