Sirti prepara un futuro all’insegna del digitale Chiuso con ricavi in calo il 2018 e superata una delicata trattativa sindacale, l’azienda quasi centenaria disegna un percorso a tre anni destinato a far crescere il margine e a ridurre il peso del business telco. A vantaggio di system integration, servizi innovativi e cybersecurity, anche grazie ad acquisizioni come quella di Wellcomm Engineering. Pubblicato il 14 giugno 2019 da Roberto Bonino

La trasformazione digitale spinge anche aziende alla soglia del centenario di attività come Sirti verso un cambiamento destinato a incidere sugli assetti e i risultati già a breve e medio termine. La società, nata 98 anni fa e consolidatasi nel tempo come provider di riferimento per le infrastrutture di telecomunicazioni, si trova oggi a dover affrontare uno scenario in forte evoluzione: “Stiamo assistendo a una contrazione dei ricavi nel mercato delle telecomunicazioni, determinato dalla fortissima pressione competitiva e dal costante calo delle tariffe”, ha illustrato Roberto Loiola, amministratore delegato di Sirti. “Da tempo noi abbiamo scelto di differenziare le attività, affiancando ai tradizionali business legati alle reti infrastrutturali e ai trasporti, aree come l’energy e, soprattutto, i servizi digitali, che andranno ad acquisire un peso crescente”.

Il mutamento di scenario si riflette inevitabilmente anche sui risultati. Nel 2018, infatti, la società ha registrato un calo del fatturato, peraltro inferiore al 3%, scendendo da 672 a 657 milioni di euro. In parallelo, inizialmente era previsto anche un taglio di organico superiore agli 800 dipendenti (su 4.200 totali, 3.300 dei quali tecnici che operano sul territorio), ma dopo una serrata trattativa con le rappresentanze sindacali e i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, i licenziamenti sono stati scongiurati e sostituiti con un programma di prepensionamenti, riconversioni interne e contratti di solidarietà.

In compenso, l’Ebitda è cresciuto nel 2018, passando dal 4,4 al 5,2% e rassicurante appare anche il portafoglio ordini, che oggi ammonta a oltre 1,3 miliardi di euro ed è in aumento del 58% rispetto all’anno precedente.

Roberto Loiola, amministratore delegato di Sirti

Delle quattro business unit che compongono l’attività di Sirti, Telco Infrastructures e Transportation sono quelle di più lunga tradizione. La prima pesa ancora oggi per il 64% sul volume d’affari della società e, al netto delle difficoltà già evidenziate, ha comunque prodotto nel 2018 nuovi contratti con cellnex (operatore wireless che da noi ha forti rapporti con Iliad), Inwit (società di gestione delle torri Tim, che sarà condivisa con Vodafone in ottica di sviluppo 5G) e Irideos (operatore nato dall’integrazione di Infracom, KpnQwest, Mc-Link, Enter e Clouditalia), oltre al consolidamento del supporto al progetto di banda ultralarga di Open Fiber e al rinnovo della manutenzione pluriennale sulle reti di accesso e trasporto di Tim. La seconda, invece, ha registrato una ripresa degli investimenti di Rete Ferroviaria Italiana e l’acquisizione della tratta di alta velocità/capacità Brescia-Verona.

Certamente, il segmento a maggior potenziale di crescita è rappresentato dalle cosiddette Digital Solutions, che già oggi valgono il 19% di tutto il giro d’affari di Sirti: “Si tratta di un’area strategica per noi, che oggi occupa circa 400 specialisti con oltre 800 certificazioni tecniche”, ha confermato Loiola. “Progettazione di data center, cloud ibrido, edge computing, infomobilità e system integration sono fra i segmenti dove stiamo acquisendo importanti contratti con aziende della Pubblica amministrazione, delle utility e delle grandi aziende”.

In quest’area si registra la recente acquisizione di Welcomm Engineering, realtà nazionale di rilievo nel mondo della cybersecurity. L’operazione, che si è completata grazie all’aumento di capitale da 12,5 milioni di euro sottoscritto Pillarstone, proprietaria di Sirti dal 2016, consentirà di allargare il raggio d’azione soprattutto in direzione del comparto finance: “Il 40% del nostro giro d’affari, oggi di 25,5 milioni di euro, è realizzato con clienti delle banche e un altro 20% deriva dalle assicurazioni”, ha confermato Nino Marsanasco, fondatore di Wellcomm Engineering e destinato a rimanere nel nuovo progetto con una quota di minoranza.

Il piano strategico già delineato per i prossimi tre anni prevede un riduzione fino al 50% del peso delle Telco sul volume d’affari e soprattutto un aumento dell’Ebitda fino all’8%: “Stiamo pensando anche a qualche nuova acquisizione soprattutto nel mondo del cloud”, ha anticipato Loiola, confermando un focus destinato a spostarsi verso le Digital Solutions e anche l’Energy, quarta business unit di Sirti, anch’essa in forte ascesa (previsti 60 milioni di euro di ricavi nel 2019) dopo aver completato la fase di start up e che conta su clienti come Terna, Enel, Eni, Snam e Acea. Improbabile, invece, un ritorno in Borsa almeno a medio termine.

David Benello, neo presidente di Sirti