Smartphone a -38%, il coronavirus causa il peggior crollo di sempre A febbraio, secondo i dati di Strategy Analytics, le vendite a volume sono crollate del 38% anno su anno a causa delle interruzioni di supply chain e del calo della domanda. Pubblicato il 23 marzo 2020

Il peggior crollo di sempre, dacché gli smartphone esistono. A causa della pandemia di coronavirus, a febbraio le vendite di telefoni cellulari sono calate a volume del 39% rispetto al mese precedente e del 38% anno su anno (versus febbraio 2019), secondo quanto riportato da Strategy Analytics considerando i primi 31 produttori del mercato. "La fornitura e la domanda sono crollate in Cina, sprofondate in Asia e hanno rallentato nel resto del mondo”, illustrano gli analisti. “È il più grande calo di sempre, un periodo che il settore vorrà dimenticare”.

A febbraio dell’anno scorso le unità commercializzate erano state 99,2 milioni, a febbraio 2020 appena 61,8 milioni. Tra i vendor, in testa alla classifica Samsung, con 18,2 milioni di smartphone, seguita da seguita da Apple (10,2 milioni) e da Xiaomi (6 milioni), mentre Huawei scivola al quarto posto.

Mai si era verificata una contrazione di tal portata, ma d’altra parte mai, nell’era della tecnologia mobile, il mondo aveva avuto a che fare con una pandemia tanto devastante sia sul sistema sanitario sia sulla catena di fornitura dei prodotti tecnologici.A proposito degli effetti del covid-19 sul mercato degli smartphone, Strategy Analytics scrive che ha “interrotto la supply chain e fatto calare la domanda dei consumatori in modo significativo”.

All’inizio di marzo la medesima società di ricerca aveva ipotizzato una probabile contrazione del 10% sui numeri dell’intero 2020 rispetto a quelli del 2019, mentre gli analisti di TrendForce stimavano per gli smartphone un probabile calo di produzione del 12% nel primo trimestre 2020 (versus primo trimestre 2019).

Per il momento Strategy Analytics non ritoccato la propria previsione sull’intero anno, ma quanto avvenuto a febbraio è decisamente un tracollo. E per il mese di marzo, considerando l’esplosione dei contagi in diversi Paesi europei e negli Usa, è probabile che il trend sia il medesimo, se non peggiore.