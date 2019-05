Smartphone, nel primo trimestre mercato in flessione del 2,7% Secondo Gartner sono stati consegnati 373 milioni di dispositivi. Samsung ancora prima, ma Huawei ha assottigliato il divario: la situazione negli Stati Uniti potrebbe però ora complicare la situazione al player cinese. Apple ha venduto il 17,6% in meno di iPhone rispetto al Q1 del 2018. Pubblicato il 29 maggio 2019 da Redazione

L’avvio del 2019 non è stato positivo per il mercato degli smartphone. Secondo i dati diffusi da Gartner, nel primo trimestre le vendite di cellulari sono risultate in calo del 2,7 per cento anno su anno, per un totale di 373 milioni di unità. Il titolo di campione delle prestazioni è andato a Huawei, che ha confermato la seconda posizione. L’azienda è riuscita a ridurre ulteriormente il divario che la separa da Samsung, portando nelle mani dei consumatori 58,4 milioni di dispositivi contro i 71,6 milioni del colosso sudcoreano. La società cinese ha registrato un market share del 15,7 per cento contro il 10,5 per cento del primo trimestre 2018. Numeri impressionanti, che potrebbero però rallentare drasticamente ora che Huawei è stata di fatto bandita completamente dagli Stati Uniti. La scorsa settimana Google e altre aziende statunitensi hanno tagliato i ponti con il gigante di Shenzhen, in seguito alla sua inclusione nella black list commerciale americana.

Di conseguenza, per esempio, gli smartphone prodotti in futuro da Huawei non potranno appoggiarsi al Google Play Store e gli utenti, quindi, non avranno a disposizione l’ampio parco applicativo garantito dalla piattaforma di Big G. La situazione è ancora però molto fluida: il blocco imposto al gruppo cinese è stato al momento congelato fino al 19 agosto. Se Google (e gli altri vendor a stelle e strisce) dovessero confermare la propria posizione, per Huawei si aprirebbero scenari inquietanti.

Nel primo trimestre, l’azienda del Paese del Dragone ha registrato vendite in aumento del 69 per cento in Europa, mentre nella Greater China le consegne sono cresciute del 33 per cento. Malgrado il mercato cinese degli smartphone sia risultato in flessione del 3,2 per cento, Huawei ha consolidato la propria leadership assoluta con il 29,5 per cento di quote. Male anche gli Stati Uniti: secondo Gartner, negli Usa le vendite di cellulari sono crollate del 15,8 per cento a causa di poca innovazione nei dispositivi e dell’aumento dei prezzi.

A livello di singolo vendor, dopo Samsung (che ha consegnato 7 milioni di device in meno anno su anno) e Huawei troviamo Apple: la Mela ha portato nelle mani dei consumatori circa 44,6 milioni di smartphone, per una quota di mercato dell’11,9 per cento. A volume, si tratta di una flessione del 17,6 per cento. “Il taglio dei prezzi dell’iPhone in diverse aree ha contribuito a sostenere la domanda, ma non in modo sufficiente per far ripartire la crescita”, ha commentato Anshul Gupta, senior research director di Gartner. Chiudono le prime posizioni le cinesi Oppo, con 29,6 milioni di cellulari consegnati, e Vivo (27,4 milioni).