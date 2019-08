Socket singolo, prestazioni doppie nei ThinkSystem di Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655 promettono prestazioni comparabili con quelle di un server a due socket, a fronte però di un costo e di consumi inferiori. Sono ottimizzati per applicazioni edge, videosorveglianza e ambienti virtualizzati. Pubblicato il 08 agosto 2019 da Redazione

Con i nuovi server ThinkSystem SR635 e SR655, Lenovo si sbilancia in grandi promesse: una elevata produttività, una minore latenza, una densità di traffico maggiore e la capacità su disco NVMe più elevata di quanto non si sia mai visto su un qualsiasi altro sistema single-socket presente sul mercato. In sintesi, a detta del produttore si possono ottenere prestazioni pari a quelle di server dual-socket, spendendo però molto meno. Si riducono, infatti, sia i costi iniziali per l’acquisto delle macchine, sia i costi di licenza software sia i consumi energetici.

Più precisamente, a detta di Lenovo si può ottener e risparmio fino al 73% su potenziali licenze software, mentre il Tco può quasi essere dimezzato (riduzione massima del 46%). Entrambi i server impiegano processori Amd Epic 7002 Series di nuova generazione e si prestano a supportare attività in cui il flusso di dati è intensivo: per esempio lo storage software-defined, la network intelligence, la videosorveglianza. Sono progettati per essere usati anche in ambienti virtualizzati ed egde o in combinazione a sistemi iperconvergenti. In tutti i casi rappresentano, afferma Lenovo, “una soluzione che unisce potenza ed efficienza per le aziende che cercano un equilibrio tra produttività e sicurezza, e migliore scalabilità”.

Lenovo ThinkSystem SR655

Il ThinkSystem SR655, per esempio, impiegando il software Pivot3 può prestarsi a elaborare il flusso di dati di un sistema di videosorvelianza di edge computing. Rispetto all’impiego di un server di analoga fascia, si possono inserire in ogni nodo della rete più videocamere (fino al 33% in più). La nuovainterfaccia PCle 4.0, supportata dai processori Amd Epyc, consente un trasferimento dei dati più veloce dall’edge al core e una maggiore capacità di storage. A beneficio dell’eleaborazione e dell’analisi dei dati video, è possibile prevedere fino a sei Gpu a larghezza singola o tre a larghezza doppia.

Le funzionalità di virtualizzazione assistita e di Secure Memory Encryption dei processori usati da questi due server, inoltre, permettono di conciliare prestazioni e sicurezza. A questo servono, per esempio, un funzione che isola i potenziali pericoli e ne limita la diffusione nel data center e poi un interruttore anti-intrusioni fisico, efficace per rilevare e prevenire le manomissioni.

A beneficio delle prestazioni, invece, ci sono le caratteristiche dei processori Amd Epyc della serie 7002: la configurazione più elevata ha 64 core per ciascun socket. Dunque diventa possibile usare i server per fare hosting di un maggior numero di macchine virtuali. ThinkSystem SR635 e SR655 sono già disponibili attraverso partner di canale di Lenovo.