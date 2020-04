Soluzioni di smart working per le Pmi, Zoho tende la mano La software house per tre mesi concede l’uso gratuito di una suite di undici applicazioni di produttività e sospende i pagamenti degli abbonamenti per le aziende più piccole. Pubblicato il 01 aprile 2020 da Redazione

Ora che lo smart working, con l’emergenza del coronavirus, è più che mai diventato una necessità, molte software house, operatori telco e fornitori di servizi cloud si stanno adoperando per aiutare le imprese italiane ad affrontare il difficile momento. Le aziende medie e piccole sono forse quelle più bisognose, considerando la loro minore disponibilità di credito e il fatto che molte di loro partono da una situazione iniziale in cui lo smart working non è l’abitudine.

Zoho Corporation, software house internazionale con sedi in India e negli Stati Uniti, è tra coloro che hanno varato iniziative di supporto alle aziende di dimensioni medie e piccole. Due, nella fattispecie. La prima è l’offerta gratuita per tre mesi di Zoho Remotely, una piattaforma di collaborazione virtuale composta da undici applicazioni di smart working: chat, videoconferenza, elaborazione di testi, fogli di calcolo, gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro, supporto clienti da remoto e altro ancora. Fin da ora la società si è impegnata a estendere il periodo di utilizzo gratuito oltre il 1° luglio, nel caso la situazione di lockdown non si risolva prima di quella data.

La seconda iniziativa è riassunta nell’acronimo Esap (Emergency Subscription Assistance Program) ed è un programma di supporto con cui Zoho si impegna ad aiutare fino a ventimila piccole imprese da meno di 25 dipendenti, esonerandole dal pagamento dell’abbonamento alle applicazioni in uso per un massimo di tre mesi.

“Le aziende sono in difficoltà, stanno sperimentando una situazione economica pressante a livello di fatturato e flussi di cassa”, ha affermato Sridhar Vembu, cofondatore e Ceo di Zoho. “Ogni tipo di supporto che noi e altre aziende possiamo offrire per mantenere a galla queste piccole imprese è di fondamentale importanza. Ci sentiamo coinvolti in prima linea e il contributo di ogni azienda sarà di supporto alla nostra comunità per superare questa pandemia”.