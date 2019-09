Soluzioni digitali fiscali al servizio delle grandi imprese Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia estende il proprio raggio d’azione anche al mondo enterprise, forte della riorganizzazione realizzata nella propria divisione Large Account. Pubblicato il 12 settembre 2019 da Redazione

Gli studi professionali e le piccole e medie imprese non sono l’unico target di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. Sotto la guida di Andrea Ferrara, la divisione Large Account si rivolge alle aziende e agli enti di grandi dimensioni. La divisione ha iniziato una riorganizzazione due anni fa concentrandosi su una nuova struttura interna e su cambiamenti di modus operandi e di prodotto. In questi due anni il business operativo, parallelo alla riorganizzazione, ha portato nuovi clienti quali il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Salvatore Ferragamo, ERG, Banca Mediolanum, Decathlon Italia e Prelios, solo per citarne alcuni. Oggi la divisione si appresta a operare con maggiore coordinazione e puntando ad avere un impatto sicuramente rafforzato.

Andrea Ferrara, trentacinquenne con alle spalle importanti esperienze tecnologiche e manageriali, è conscio della propria missione ma anche di quanto imparato in questi due anni, sia in termini di operatività sia di costruzione prospettica. “L’automazione e la personalizzazione del processo fiscale”, commenta Ferrara, “sono oggi un vero asset che permette alle imprese di ridurre i rischi. I trend e le esigenze del mercato dimostrano come occorra ora disporre di dati certi e di analisi immediate. Servono modelli di controllo del rischio e condivisione delle informazioni tra i dipartimenti aziendali. La nostra divisione offre soluzioni che garantiscono la corretta governance e il pieno controllo dell’automazione dei processi attivi all’interno dell’azienda, con una progettualità definita e condivisa”.

Gli interlocutori naturali della divisione Large Account sono i Cfo, i tax director e manager e i responsabili degli affari legali, ma i professionisti della divisione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si interfacciano con naturalezza anche con i Cto, perché la digitalizzazione dei processi e delle attività non può prescindere dalle loro competenze. La funzione aziendale governata dai Cfo ha subìto grandi mutazioni ed è oggi sostanzialmente cambiata. La strategia di crescita di un’impresa passa sempre di più da quella funzione e per orientarla e definirla al meglio bisogna che i processi siano automatizzati, integrati, sicuri, stabili e rispondenti. Sono proprio queste le prerogative delle soluzioni della divisione Large Account.

Ferrara chiarisce però che questa business unit non affianca le imprese nel complesso lavoro della tax compliance. “Il nostro approccio e metodo è radicalmente diverso”, precisa. “Noi forniamo un prodotto digitale di altissima efficienza, in grado di auto-aggiornarsi aderendo all’evoluzione normativa, consulenza ongoing anche da remoto e formazione agli operatori. L’obiettivo è rendere il cliente autonomo nell’utilizzo degli strumenti digitali e consentire alle risorse di sviluppare capacità analitiche e strategiche a supporto della crescita e dello sviluppo dell’azienda. Consideriamo che oggi ancora l’80% delle grandi imprese italiane utilizza Excel come strumento per la compliance e il reporting. Attraverso la digitalizzazione che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia può garantire si ottengono una decisiva attenzione sul controllo e sulla tracciabilità dei dati, una migliore gestione delle informazioni, un sistema di controllo dei rischi fiscali e, non da ultimo, uno strumento di collaborazione. Le soluzioni che offriamo si chiamano Tax Plugin, dedicata specificamente alla fiscalità italiana e CCH Integrator per quella internazionale”.

Andrea Ferrara, responsabile della divisione Large Account

Come stanno rispondendo le grandi aziende a tutto ciò? “Il mercato è in grande movimento”, racconta Ferrara. “L’area del fiscale è core per le imprese e una piattaforma diventa un vero asset aziendale in grado di gestire la storicizzazione dei dati e il versioning degli scenari di calcolo e dei documenti, rendendo sempre disponibili le diverse versioni per la comparazione o verifica. Con le nostre soluzioni si riduce e si controlla il rischio fiscale. È garantita la tracciabilità e percorribilità delle elaborazioni svolte, avendo sempre disponibili la fonte dei dati e le modalità di calcolo utilizzate. I vantaggi sono enormi e l’approccio di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è innovativo perché tecnologicamente avanzato, non invasivo, consulenziale, anche da remoto. La divisione Large Account è diventata una best practice internazionale nella nostra azienda multinazionale”.