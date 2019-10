Sono le aziende il più potente traino per la stampa 3D A livello mondiale, calano ancora le vendite consumer nel secondo trimestre, secondo Context. Pubblicato il 14 ottobre 2019 da Redazione

Il mercato mondiale della stampa 3D vive una situazione dicotomica, che si ripercuote an che sui dati del secondo trimestre 2019. Context identifica quattro segmenti e due di questi hanno registrato un calo. Si tratta, in particolare, dei prodotti destinati alla fascia consumer (con un costo inferiore ai 2.500 euro), che hanno perso il 10% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2018, mentre discorso analogo si può fare per i modelli definiti “professionali”, scesi del 7%, ma in questo caso per ragioni legate non tanto alla domanda quanto a problemi di supply chain generalizzati.

Sul fronte opposto, le stampanti “design” (costo fra i 20 e i 100mila euro) hanno evidenziato un aumento dei volumi pari all’11%, che si traduce in un +26% in fatturato, in qualche misura dovuto all’ingresso di Hp in questo segmento. Meno dinamico il comparto dei modelli industriali, con un aumento limitato al 4%.

Context mantiene un atteggiamento ottimistico, soprattutto per le gamme di prodotti con un costo compreso fra i 2.500 e i 100mila euro. I tre segmenti che ne fanno parte dovrebbero chiudere il 2019 con incrementi oscillanti fra il 13 e il 15%. Dovrebbero continuare, per converso, le difficoltà per la fascia più bassa, che sta registrando flessioni da sei trimestri consecutivi. Proprio questa tendenza ormai marcata, sta spingendo i costruttori a concentrarsi sui target aziendali