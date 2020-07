Sony Alpha 7S III, una nuova mirrorless full-frame Coniuga la sensibilità tipica della serie S con un set di funzionalità e un livello di prestazioni elevato. Sarà disponibile in Europa da settembre 2020. Pubblicato il 30 luglio 2020 da Redazione

La nuova mirrorless Alpha 7S III, parte della serie S e disponibile in Europa da settembre 2020, è dedicata ai videomaker e a tutti i professionisti del settore video e foto. È dotata di processore d'immagine Bionz XR di nuova concezione, con potenza di elaborazione otto volte superiore rispetto al Bionz X, e di un nuovissimo sensore d’immagine Cmos Exmor R full-frame retroilluminato da 12,1 megapixel (circa, effettivi), con netta riduzione dell’effetto rolling shutter se confrontato con quello dell’Alpha 7S II.

Il valore Iso di base è stato abbassato a 80, per un intervallo normale di 80-102.400 (espandibile a 80-409.600 per i video e 40-409.600 per le foto), per offrire una sensibilità più flessibile e un’ampia gamma dinamica, con bassi livelli di rumore a tutte le impostazioni. Offre funzionalità di registrazione video in 4K a 120pi e profondità di colore 4:2:2 a 10 bit, un nuovo meccanismo di dissipazione del calore, registrazione in modalità relay a doppio slot per realizzare oltre un’ora di riprese 4K 60p fino a esaurimento della batteria, nuovo sistema di messa a fuoco automatica.

Per la prima volta in una fotocamera della serie Alpha 7S, l’Alpha 7S III integra il sistema Fast Hybrid AF. Unendo la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase e quella a rilevamento di contrasto, la fotocamera consente di seguire il soggetto su un’ampia inquadratura con livelli elevati di velocità, precisione e fluidità, anche quando si utilizza una profondità di campo ridotta.

Per i video in movimento, Alpha 7S III è la prima fotocamera della serie Alpha a offrire la modalità “Active” con stabilizzatore d’immagine ottico a 5 assi integrato, per le condizioni di ripresa particolarmente difficili. È anche il primo corpo macchina ad attacco E della serie Alpha dotato di uno schermo posteriore orientabile con apertura laterale, perfetto per gli scatti con gimbal, le angolazioni complicate, l’utilizzo a mano libera e molte altre applicazioni. Lo schermo ruota lateralmente, verso l’alto e il basso, e ha un monitor lcd touchscreen da 3” con circa 1,44 milioni di punti, per garantire una visibilità ottimale anche in pieno sole.