Sophos passa nelle mani di Thoma Bravo per 3,9 miliardi di dollari La società di private equity ha completato l’acquisizione dell’azienda britannica specializzata in firewall e altri prodotti per la sicurezza informatica. Pubblicato il 04 marzo 2020 da Redazione

Movimenti nel campo della cybersicurezza: Sophos è stata acquisita dalla società di private equity Thoma Bravo per 3,9 miliardi di dollari. Un’operazione annunciata lo scorso ottobre e completata ora, che delinea insieme ad altre una tendenza emergente, cioè l’acquisto di aziende di sicurezza informatica da parte di società di investimento, fondi o consorzi. Così è accaduto, recentissimamente, nell’accordo di vendita di Rsa, che sarà ceduta da Dell Technology a un consorzio guidato da Symphony Technology Group.

Per quanto riguarda Sophos, ci sono le premesse affinché sotto al nuovo proprietario l’azienda possa proseguire nello sviluppo della propria strategia e della propria offerta. “Con Thoma Bravo come partner, siamo convinti di poter accelerare ulteriormente i nostri progressi , con notevoli vantaggi per i nostri clienti, i nostri partner e la nostra azienda nel suo complesso", ha dichiarato il Ceo, Kris Hagerman.

L’azienda, quindi, continuerà a focalizzarsi sui prodotti “next-gen”, responsabili del 60% dei ricavi dell’ultimo trimestre. Tra le recenti aggiunte spicca la tecnologia per la sicurezza di rete XG Firewall con architettura Xstream. Attualmente i prodotti Sophos vengono rivenduti da oltre 53mila reseller e fornitori di servizi IT e sono usati da 420mila organizzazioni nel mondo, per un totale di 100 milioni di utenti circa.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Sophos ricevono 7,40 dollari per azione, prezzo corrispondente a una plusvalenza del 168% rispetto alla quotazione dell’azienda in occasione dell’Ipo risalente a giugno 2015. Con il completamento dell'acquisizione, le azioni Sophos hanno cessato di essere quotate alla Borsa di Londra.