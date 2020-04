Stampanti multifunzione, le migliori alleate dello smart working Scegliere un dispositivo di stampa, scansione e copia a elevate prestazioni, flessibile e sicuro può fare la differenza nel lavoro e nello studio a distanza. Pubblicato il 22 aprile 2020 da Redazione

Stampare da casa, per soddisfare necessità di lavoro, scolastiche o personali, è diventato più importante che mai. Con l’adozione di massa dello smart working, oggi risorsa preziosissima per le aziende, le dotazioni tecnologiche che permettono di essere produttivi, connessi e “digitali” diventano il complemento indispensabile per tutti i professionisti operativi da casa, oltre che per gli studenti. E le stampanti, accanto ai computer, sono in cima alla lista. Ma anziché accontentarsi della sola funzione di stampa, adottare un modello completo di fotocopiatrice e scanner permette di essere davvero indipendenti ed efficienti nello svolgimento delle attività lavorative e di didattica a distanza.

Come scegliere il dispositivo più adatto? Una prima considerazione va fatta sulle dimensioni: se lo spazio è ridotto sarà opportuno adottare un modello compatto, posizionabile facilmente all’interno degli spazi a disposizione (ad esempio su un mobile, una scrivania o un tavolino) e facile da spostare all’occorrenza. D’altra parte, a seconda del volume di pagine che si prevede di dover stampare, sarà opportuno orientarsi su modelli che privilegiano la compattezza oppure la capacità massima della carta.

Per garantirsi velocità e produttività, poi, è opportuno valutare il numero di pagine al minuto che la stampante è in grado di stampare e il tempo di riscaldamento. Orientarsi su una monocromatica significa acquistare un modello imbattibile per rapporto prezzo/prestazioni, mentre per i lavori grafici o fotografici, le presentazioni aziendali, le ricerche scolastiche e le tesine universitarie è certamente preferibile disporre di output a colori.

Connettività e sicurezza

Accanto alla velocità, alla precisione e al design ci sono però almeno altre due caratteristiche importanti da considerare. Per diventare il migliore alleato dello smart working una stampante multifunzione dev’essere completa dal punto di vista della connettività, ovvero includere l’interfaccia Wi-Fi e prevedere la possibilità di stampare sia da Pc, come normalmente facciamo, sia da smartphone o dagli archivi cloud.

Ultimo, ma non certo per importanza, è il fattore sicurezza: ancor più che in azienda (dove esistono solitamente firewall e altri sistemi di protezione della rete e dei dispositivi), a casa dobbiamo difenderci dal rischio di incappare in file malevoli giunti tramite posta elettronica, siti Web, chat o sistemi di file sharing. Un documento può essere inviato da un computer a una stampante in pochi secondi, ma questo tempo è sufficiente a un hacker esperto per mettere gli occhi sui dati in transito.

L’offerta di Brother a misura di smart working

I dispositivi Brother sono in grado di crittografare i dati in fase di trasmissione attraverso i protocolli Tls (Transport Layer Security) ed Ssl (Secure Socket Layer), assicurando così stampe e scansioni dei documenti sicure e scongiurando il rischio di perdite di dati. Per proteggere i dati scansionati durante la trasmissione in rete, i multifunzione supportano il protocollo Sftp (Secure File Transfer Protocol), con crittografia fino a 256 bit.

Accanto alla sicurezza, l’offerta Brother non trascura la completezza della user experience: con l’applicazione iPrint&Scan è possibile stampare documenti (email, file di testo, Pdf, immagini e altro ancora) ed effettuare scansioni da dispositivi mobili Android, iOS e Windows, e non manca il supporto a Google Cloud Print, Apple AirPrint e Wi-Fi Direct. Insomma, con un multifunzione Brother la postazione domestica si trasforma in un piccolo ufficio, sicuro, affidabile, perfettamente equipaggiato di ciò che serve per essere digitali e produttivi.

Qui trovate maggiori informazioni sull'offerta Brother per lo smart working.