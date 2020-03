Su Google Translate arriva la dettatura con traduzione automatica La nuova funzione è al momento disponibile nell’app di Android e per la lingue inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese, hindi e thailandese. Pubblicato il 19 marzo 2020 da Redazione

Google Translate continua ad arricchirsi di nuove funzioni: il servizio di traduzione simultanea adesso fa anche il salto dal parlato allo scritto, almeno per una selezione di linguaggi. Con l’ultimo aggiornamento dell’app per Android di Translate è possibile parlare al microfono per ottenere delle trascrizioni simultanee che sono allo stesso tempo delle traduzioni: per esempio, pronunciare una frase in inglese per creare il corrispondente testo scritto in spagnolo. L’italiano al momento non è incluso nella lista degli idiomi supportati, mentre lo sono inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, hindi e thailandese.

L’aggiornamento sarà gradualmente distribuito nei prossimi giorni. Per accedere alla nuova funzione sarà necessario fare tap sull’icona “trascrivi”, nella schermata home dell’app, e selezionare sia la lingua di partenza (quella in cui si parla) sia quella di destinazione (per il testo scritto che si desidera ottenere).

Sarà possibile mettere in pausa e riprendere la trascrizione con un tap sull’icona del microfono, nonché visionare la trascrizione nella medesima lingua del parlato, modificare il font dei caratteri e scegliere un tema scuro dal menu delle impostazioni. Non scompaiono, naturalmente, la modalità “Conversazione”, quella che opera da traduttore simultaneo nei dialoghi parlati, né la traduzione automatica (in 38 lingue) dei testi fotografati con lo smartphone.

Al momento, avverte Google, la funzionalità di trascrizione-traduzione richiede un contesto abbastanza silenzioso per poter funzionare bene, mentre se il microfono capta rumori ambientali l’applicazione “farà del suo meglio” per cogliere i concetti essenziali in ciò che viene detto.