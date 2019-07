Sugli yacht anche il software Erp è “di lusso” Opacmare, un costruttore di accessori e componenti per yacht e superyacht, ha adottato il software di Sap per la gestione della produzione e alcuni servizi cloud per il post vendita e per gli analytics. Pubblicato il 02 luglio 2019

Sullo yacht anche l’Erp è “di lusso” e, quel che più conta, riesce a star dietro alle esigenze di una produzione artigianale estremamente diversificata. Opacmare, uno tra i principali fornitori mondiali di accessori e componentistica per yacht e superyacht, ha scelto il software di Enterprise Resource Planning di Sap in abbinamento ad alcuni servizi in cloud, con l’obiettivo di migliorare la gestione di una produzione che definire articolata è un eufemismo. Presente sul mercato da vent’anni, l’azienda piemontese (fondata nel 1995 a Rivalta di Torino, dove ha sede lo stabilimento produttivo ) è arrivata a vantare un catalogo di oltre cinquemila articoli, destinati a cantieri navali sia italiani sia esteri: passerelle a scomparsa, sistemi di sollevamento, Transformer, porte automatiche e balconi sono i prodotti di punta.

Nell’ultimo decennio Opacmare, al pari di altre aziende del comparto nautico, ha dovuto affrontare la crisi e riorganizzarsi internamente, riuscendo però a pensare anche al rinnovamento tecnologico. Dal 2013, l’anno della ripresa, la società si è concentrata sullo sviluppo del prodotto, tornando a crescere e arrivando oggi a contare 165 dipendenti e un fatturato annuo di circa 35 milioni di euro.

Il futuro, all’interno di un mercato non ampio e popolato soprattutto di operatori di medie dimensioni, è ricco di sfide che , spiega Andrea Bollito, direttore amministrativo di Opacmare. “Per migliorare ogni aspetto alla base della produzione di un catalogo che conta cinquemila prodotti, abbiamo deciso di investire anche sul rinnovamento dell’infrastruttura tecnologica puntando con decisione sulle soluzioni Sap”.

L’Erp in uso fino a quel momento poteva ormai definirsi “di vecchia generazione” e incapace coprire tutti i processi aziendali. Il system integrator Altea UP ha quindi prestato consulenza e supporto tecnico per sviluppare, in collaborazione con il personale di Opacmare, un progetto di implementazione della durata di otto m“riguardano soprattutto la realizzazione di prodotti di altissima qualità, con lavorazioni accurate e specialistiche, dove l’innovazione e la rapidità di risposta alle molteplici richieste di customizzazione rappresentano un valore aggiunto e un fattore differenziante”esi. Al termine del lavoro, la suite Sap S/4Hana sostituirà il precedente Erp, a beneficio di un’ottantina di utenti (che nel frattempo avranno completato le previste attività di formazione sui nuovi software).

“L’adozione di Sap”, assicura Bollito, “ci garantisce una maggiore efficienza produttiva e di ripensare tutti i processi interni, come ad esempio la possibilità controllare meglio il perimetro di responsabilità dei diversi utenti nelle varie fasi produttive”. Altea UP ha anche previsto di inserire nel progetto Sap Service Cloud, una componente della suite C/4Hana: Opacmare potrà potenziare i propri servizi post vendita, già suo punto di forza, gestendo al meglio i dati relativi all’assistenza e velocizzando la risposta alle richieste (per esempio, sulla disponibilità di articoli in magazzino).

Una prossima fase del progetto prevede l’implementazione di Sap Analytics Cloud per le aree amministrazione e vendite, che potranno così disporre di funzioni di Business Intelligence, pianificazione e analisi predittiva. In sintesi, questo aiuterà il personale a poter prendere delle decisioni basate su dati sempre aggiornati.

“Opacmare è un’eccellenza nel settore della accessoristica per yacht”, commenta Adriano Ceccherini, direttore mercato Pmi di Sap Italia, “un contesto dove la qualità del prodotto, la rapidità di esecuzione e di personalizzazione delle soluzioni fanno la differenza in un mercato così specializzato e ristretto in termini di produttori e concorrenza. Aver scelto S/4Hana, C/4Hana e Analytics Cloud aiuterà l’azienda a essere più agile e a rispondere alle richieste dei suoi clienti con prontezza e puntualità”.