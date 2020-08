Synology lancia la nuova serie Plus Synology presenta i nuovi Nas della serie Plus per offrire un'esperienza fluida di condivisione file, video-streaming e gestione di foto per utenti privati e Pmi. Pubblicato il 31 luglio 2020 da Redazione

Che si tratti di trasmettere in streaming dei contenuti multimediali ad amici o parenti oppure di fare editing di fotogrammi in alta definizione, questi nuovi dispositivi sono in grado di sincronizzare facilmente i contenuti su una gamma di dispositivi digitali e sistemi operativi. Per consentire l'accesso agli utenti designati oppure al pubblico, sono disponibili le impostazioni delle autorizzazioni.

Le soluzioni di backup Synology sono facili da configurare e funzionano in trasparenza e in background, facendo risparmiare il tempo di solito necessario per le procedure di backup manuale. Le opzioni di pianificazione, backup multi-versione e rotazione flessibile dei file di backup facilitano il recupero dei file, semplificando il processo.

Ecco una breve descrizione dei modelli della nuova gamma Plus.

DS920+

Il DS920+, il sistema di archiviazione costruito per eccellere in ambienti domestici e piccoli uffici. Ideale per una varietà di attività di backup e sincronizzazione dati, questo prodotto è un'alternativa efficiente e versatile per iniziare a creare il proprio cloud privato. Due slot SSD M.2 integrati e la tecnologia Synology SSD Cache permettono di potenziare le prestazioni dell'applicazione e l'I/O di sistema.

Maggiori informazioni sul DS920+: https://www.synology.com/it-it/products/DS920+

DS720+

Il DS720+ è una soluzione NAS compatta messa a punto per snellire la gestione di dati e contenuti multimediali. Due slot SSD M.2 integrati e la tecnologia Synology SSD Cache consentono di potenziare le prestazioni dell'applicazione e l'I/O di sistema. Il design scalabile dell'archiviazione permette di cominciare con una capacità base e poi di espanderla con Synology DX517 con l’aumentare dei dati.

Maggiori informazioni sul DS720+ https://www.synology.com/it-it/products/DS720+

DS420+

Il DS420+ è un NAS ad alte prestazioni con capacità di accelerazione della cache SSD, pensato per gli entusiasti IT e gli utenti privati. Con un processore a 2 core e gli slot SSD M.2 con NVMe 2280 integrati per l'accelerazione della cache, il DS420+ è l'ideale per la condivisione dei dati, lo streaming dei video e l'indicizzazione delle foto.

Maggiori informazioni sul DS420+: https://www.synology.com/it-it/products/DS420+

DS220+

Il DS220+ è una soluzione di storage collegata in rete per la protezione e gestione di dati e file multimediali. NAS compatto ad alte prestazioni, consente la condivisione dei dati, streaming video, indicizzazione delle foto e il recupero dei propri dati. NAS a 2 bay, è dotato di una doppia porta LAN 1GbE.

Maggiori informazioni sul DS220+: https://www.synology.com/it-it/products/DS220+