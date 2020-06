Synology trasforma i propri router in potenti strumenti per l'accesso ai dati Tutte le licenze di VPN Plus acquistate entro il 30 settembre 2020 non avranno una data di scadenza. Così, lavorare da remoto diventa facile e sicuro. Pubblicato il 09 giugno 2020 da Redazione

Nonostante la fase due abbia concesso a diverse aziende di riprendere le proprie attività, molte stanno prolungando le modalità di lavoro da casa ed è dunque tornato prepotentemente alla ribalta la necessità di avvalersi di strumenti in grado di garantire un accesso sicuro ed efficiente alle risorse aziendali.

La prima conseguenza di questo scenario è stato il ricorso massivo alle VPN, che consentono di accedere alla rete aziendale come se si fosse fisicamente in ufficio, indipendentemente dalla distanza, attraverso un sistema di autenticazione, tra cui password e certificati.

Synology risponde a questa esigenza VPN Plus, trasformando i router MR2200ac e RT2600ac in potenti server VPN, facili da configurare e da gestire. Creando un tunnel VPN tra dispositivo e rete locale, i dati passeranno in tutta sicurezza, permettendo di accedere da remoto a tutti i servizi come se provenissero dalla rete dell'ufficio stesso.

I router Synology diventano potenti server VPN.

Inoltre, la crittografia SSL/TLS offre elevati livelli di sicurezza per la rete aziendale, mantenendo un alto grado di riservatezza.

Per le aziende con filiali in diverse località, VPN Plus offre la funzione site-to-site, ideale per condividere e accedere ai dati. Questa funzione consente infatti di stabilire tunnel di crittografia IPsec tra le varie sedi, garantendo la condivisione su Internet delle risorse in modo sicuro.

Infine, VPN plus non solo consente l'accesso ai dati dell'ufficio da casa, ma l'applicazione è disponibile anche su Android e iOS per accedere alla rete da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

VPN Plus è disponibile per i pacchetti Synology VPN Plus e Site-to-Site VPN Client Service, integrato nei router Synology MR2200ac e RT2600ac.

Al fine di supportare al meglio le esigenze aziendali in un momento molto complesso, Synology Inc. ha altresì deciso di rendere gratuite tutte le licenze VPN Plus per i propri router. Tutte le licenze acquistate entro il 30 settembre 2020 saranno permanenti, in modo che possano essere utilizzate a tempo indeterminato e senza scadenza.

Per saperne di più su VPN Plus: https://www.synology.com/it-it/srm/feature/vpn_plus