Tastiera touch di Windows 10: nuovo design e nuove funzioni Frutto del lavoro fatto da Microsoft con Windows 10X, offre numerose novità tra cui nuove animazioni e la possibilità di eseguire la ricerca delle Gif. L’azienda ha annunciato anche nuova modalità di dettatura. Pubblicato il 07 settembre 2020 da Redazione

Microsoft ha in programma di rilasciare alcune modifiche significative alla sua tastiera “virtuale” per Windows 10, che sono frutto del lavoro che sta portando avanti con Windows 10X: nuove animazioni e suoni con la pressione dei tasti, e la possibilità di cercare e inserire Gif animate direttamente da tastiera. L’azienda, prendendo spunto da iOs, ha introdotto anche la possibilità di spostare il cursore attraverso la barra spaziatrice: facendo scorrere il dito verso sinistra o destra, oppure dall’alto in basso, ci si sposta e si naviga in un testo, ed è più semplice fare correzioni.

Microsoft sta anche aggiornando il pannello delle emoji, che si attiva premendo da tastiera Win + . (punto). Il design è stato rinnovato e ora integra anche la Cronologia Appunti, oltre alle nuove opzioni per le Gif e i simboli.

Tra le novità di Windows 10 anche una nuova modalità di dettatura, chiamata Voice Typing. Dal design più moderno, offre il rilevamento delle pause per la punteggiatura e un motore di back-end aggiornato che, a detta di Microsoft “renderà l'esperienza di digitazione vocale la più affidabile mai vista su Windows".

Tutte queste novità relative a Windows 10 sono in fase di test nel Dev Channel (Canale Dev) all’interno del programma Windows Insider, ma non sono ancora disponibili per tutti i tester. Fanno parte di un aggiornamento più ampio che Microsoft sta pianificando di rilasciare nella prima metà del 2021.