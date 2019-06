TeamSystem allarga l’offerta per le HR con SkyLab Italia La software house ha annunciato l’acquisizione del 60% di SkyLab Italia, società specializzata in soluzioni per la digitalizzazione dei processi delle risorse umane. Pubblicato il 18 giugno 2019 da Redazione

Nuova operazione societaria per TeamSystem, fornitore di software italiano, specializzato in soluzioni per le imprese e i professionisti: il suo ultimo affare si chiama SkyLab Italia, ed è un’azienda che si occupa di digitalizzazione dei processi di HR Management, potendo vantare un significativo pacchetto di grandi clienti. TeamSystem ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza, il 60%, di SkyLab Italia.

La mossa prosegue il percorso di rafforzamento dell’offerta di soluzioni per “un settore ad alto potenziale di crescita come quello della gestione delle risorse umane”, si legge in una nota dell’ufficio stampa. Questo percorso era iniziato nel 2016 con l’acquisizione di Euresys e proseguito con lo sviluppo della piattaforma cloud dedicata alle risorse umane, TeamSystem HR.

Si tratta di una suite che racchiude diverse attività di gestione delle risorse umane: amministrazione del personale, rilevazione delle presenze (anche in geolocalizzazione) e gestione del welfare, gestione del capitale umano (recruiting, formazione, pianificazione della carriera, gestione dell’Mbo aziendale e degli obiettivi personali). Questa offerta risulterà ampliata con l’ingresso delle soluzioni di SkyLab Italia, come quelle della piattaforma Together (gestione del capitale umano, oggi presente principalmente nel segmento delle medie-grandi imprese) e di Andromeda (time & cost management).

“La trasformazione digitale della gestione delle Risorse Umane rappresenta un segmento particolarmente strategico su cui investire, poiché si prevedono tassi di crescita interessanti nel prossimo futuro”, ha dichiarato il Ceo di TeamSystem, Federico Leproux.