Telefonia mobile di qualità, Vodafone e Tim si contendono lo scettro Secondo le misurazioni di Opensignal, la rete 4G di Vodafone è quella con la maggiore disponibilità, mentre Tim primeggia in velocità e qualità dell'esperienza video. Pubblicato il 31 ottobre 2019 da Valentina Bernocco

Sul servizio di rete mobile in 4G, la gara fra Tim e Vodafone in Italia è ancora un testa a testa. Il nuovo report “Italy Mobile Network Experience” di Opensignal, realizzato sulla base di oltre 930 milioni di misurazioni reali raccolte da 467.562 smartphone tra luglio e settembre 2019, conferma il duello in corso fra i due operatori telefonici, già emerso in precedenti monitoraggi. Wind, 3 Italia (ancora considerati separatamente nella misurazione, benché fusi in un’unica azienda) e Iliad seguono, registrando per alcuni aspetti i miglioramenti più significativi, ma senza ancora raggiungere le due capofila nella maggior parte degli indicatori.

L’availability fa un po’ eccezione, perché qui Tim non è prima né seconda, bensì terza. L’oro spetta a Vodafone, sulle cui Sim card il segnale 4G è risultato disponibile nell’87% del tempo, mentre l’argento va a Wind (84,9%) e Tim conquista soltanto il bronzo, seppur perdendo di misura (84,2%). Iliad, con il suo 81,4% di availability, è riuscita a migliorare questo dato di cinque punti percentuali rispetto al precedente monitoraggio, realizzato tra gennaio e marzo di quest’anno. Chiude la classifica 3 Italia, con un'availability del 75,4%.