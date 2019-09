Tempo di successione in Alibaba: Jack Ma passa lo scettro Il presidente dell’azienda cinese, colosso dell’e-commerce e del cloud, cede il ruolo di chairman a Daniel Zhang, già amministratore delegato. Pubblicato il 10 settembre 2019 da Piero Macrì

Alibaba entra in una nuova era: Jack Ma non è più presidente perché il suo incarico di chairman passa a Daniel Zhang, l’attuale chief executive officer. Un passaggio di scettro già annunciato un anno fa, e che ora trova compimento. Non è una notizia, dunque, ma è di certo un passaggio epocale. Classe 1964, ex insegnante di inglese, Ma nel 1999 gettò il seme di quello che sarebbe poi diventato un colosso del Web, dell’e-commerce e del cloud computing da quasi mezzo miliardo di dollari di capitalizzazione: dopo aver fondato Alibaba Group (insieme a Joseph Tsai, oggi executive vice chairman) ne è diventato l’amministratore delegato, incarico lasciato poi nel 2013 a Jonathan Lu e due anni dopo passato a Zhang.

Sotto alla guida di Jack Ma negli anni Alibaba Group si è espansa, quotandosi a Wall Strett con una Ipo da record nel 2014 e generando società sussidiarie come Alibaba Cloud, AliExpress e Tmall (e-commerce), TaoBao (l’alternativa cinese a eBay), Alipay (pagamenti digitali). Nella sua carriera spiccano però anche momenti memorabili come quando, nel 2009, durante l’evento di celebrazione dei dieci anni dell’azienda, si presentò sul palco vestito da improbabile cantante per eseguire il brano colonna sonore di “Il re leone”.

Tornando agli affari seri, ora l’ex chairman continuerà a far parte del consiglio di amministrazione fino al 2020 e resterà a vita un membro della fondazione filantropica Alibaba Partnership.