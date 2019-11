Teradata cambia idea, marcia indietro sulla scelta del Ceo La società specializzata in soluzioni per i Big Data ha sostituito Oliver Ratzesberger, in carica da gennaio come presidente e Ceo. Al suo posto il precedente Ceo, Victor Lund, nominato ad interim. Pubblicato il 11 novembre 2019 da Redazione

Teradata ha cambiato idea. Il presidente e Ceo di recente nomina, Oliver Ratzesberger, non ha raggiunto gli obiettivi sperati e alla luce dell’ultimo bilancio trimestrale lascia la poltrona. Con alle spalle una laurea conseguita in Austria, un master ad Hardware e una ventennale carriera nel campo dell’analisi dei dati, Ratzesberger era stato scelto lo scorso gennaio per rimpiazzare Victor Lund, rimasto nel consiglio di amministrazione. Ora Lund torna al suo posto, ma soltanto con un incarico ad interim, in attesa della nomina del prossimo chief executive officer.

Oliver Ratzesberger

Nel terzo trimestre di quest’anno la public company statunitense, specializzata in soluzioni per i Big Data, ha ottenuto 459 milioni di dollari di ricavi, risultato inferiore del 13% a quello del terzo trimestre 2018. L’utile netto calcolato su base Gaap ha raggiunto i 10 milioni di dollari, con evidente decremento dai 18 milioni di dollari di un anno prima. Nella nota agli investitori, la società ha però definito il periodo come la dimostrazione del successo della strategia di graduale spostamento verso un modello di ricavi differente, basato non sulla vendita di licenze ma sulle sottoscrizioni. I ricavi ricorrenti hanno rappresentato, in effetti, il 90% dei nuovi ordini raccolti nel trimestre.

Nel complesso, tuttavia, il lavoro svolto da Oliver Ratzesberger non ha probabilmente soddisfatto il board e gli investitori. Difficile leggere tra le righe dei commenti ufficiali, in cui Lund ringrazia l’ormai ex Ceo “per i suoi contributi” e lo definisce come “un leader e un visionario della tecnologia”. Lund annuncia poi che “nell’ultimo periodo, il board ha deciso che fosse il momento giusto per identificare un nuovo Ceo per accelerare la realizzazione della trasformazione, per raggiungere la nostra visione e strategia di crescita”.