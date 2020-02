Test ancora più estremi nel Customer Experience Center di Vertiv Il fornitore di soluzioni per la continuità operativa dei data center ha annunciato un piano di ampliamento della struttura, che fra le altre cose potenzierà le capacità di test degli Ups: saranno supportati 7,5 megavolt-ampere di potenza e sei sessioni di test simultanee. Pubblicato il 17 febbraio 2020

Gli Ups di Vertiv non temono di essere messi alla prova, anche in modo molto stressante e impegnativo. La società fornitrice di sistemi hardware e software per la continuità operativa dei data center ha annunciato un piano di ampliamento del proprio Customer Experience Center di Bologna (anzi, più precisamente di Castel di Guelfo), un luogo in cui le aziende clienti o interessate a diventarlo possono osservare da vicino e testare in condizioni realistiche il funzionamento di sistemi statici di continuità, sistemi di alimentazione, e altri prodotti in gamma.

La prima fase di ampliamento comincerà a breve e riguarderà il potenzialmento delle capacità di testing sui grandi gruppi di continuità: si arriverà a supportare fino a 7,5 megavolt-ampere di potenza e sei sessioni di test simultanee. Attualmente la struttura è già in grado di eseguire test di capacità utilizzando carichi rigenerativi con un principio di power-loop da cui viene recuperato il 96% dell’energia. In futuro sarà possibile eseguire anche test su sistemi a 480V e test dinamici sulle batterie, nonché utilizzare un sofisticato simulatore di circuito a Corrente Continua per replicare qualsiasi tipo di batteria.

Inaugurato sei anni fa, in quel momento il Customer Experience Center bolognese era in tutta Europa l’unica struttura progettata appositamente per consentire la convalida delle infrastrutture dei data center, eseguendo test e assistendo a dimostrazioni di preistallazione. Vertiv ha spiegato che i miglioramenti in programma incontrano le esigenze di clienti alle prese con data center e impianti industriali di grandi dimensioni. In molti, inoltre, sempre più hanno bisogno di estendere i test preliminari fuori sede per accelerare le implementazioni.

“Questo ulteriore investimento”, ha commentato Andrea Ferro, direttore della divisione AC Power per Europa, Medio Oriente e Africa di Vertiv, “testimonia il costante impegno di Vertiv verso i nostri clienti in continua crescita, in quanto ci consentirà di condurre più test contemporaneamente. L’opportunità unica di verificare di persona l’affidabilità e l’efficacia dei prodotti Vertiv in una serie di condizioni realistiche si traduce in una maggiore tranquillità per i nostri clienti”.