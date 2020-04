The Innovation Group: il digitale aiuterà il Paese a risollevarsi dalla crisi Grande successo dell’evento full-digital organizzato dalla società, che ha portato alla ribalta, di fronte al pubblico collegato in streaming, i nodi da sciogliere, le migliori pratiche e le speranze di ripresa dei protagonisti dell’Ict nazionale. Pubblicato il 30 aprile 2020 da Redazione

Si è tenuta ieri la prima Web Conference del programma Digital Italy 2020 di The Innovation Group, un percorso pensato per fare rete tra le migliori menti del mercato digitale italiano e i numeri uno delle industrie leader del settore Ict.

L’evento, svolto totalmente in modalità digitale mediante una piattaforma interattiva di streaming video, ha visto l’iscrizione di oltre 1.000 persone e la partecipazione continuativa di circa 400 utenti (con un picco di oltre 550 persone), che sono rimasti collegati per una media di 73 minuti ciascuno.

Ricco il panel di relatori di questo primo appuntamento, che ha visto la partecipazione di 15 personalità di spicco del mondo del digitale. Nella prima parte della mattinata hanno tracciato lo scenario del mercato in tempo di pandemia Roberto Masiero, Presidente e amministratore delegato di The Innovation Group (che ha svolto anche il compito di chairman durante tutto l’evento), Gregorio De Felice, head of research and chief economist di Intesa Sanpaolo, Alfonso Fuggetta, Ceo di Cefriel e Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform. Tanti gli spunti di profonda riflessione e gli stimoli emersi in questa sessione, sicuramente il tema più degno di nota è stato il disallineamento tra la dinamica del Pil, pesantemente compromessa dalla pandemia, e l’andamento del mercato Ict (ovviamente con i dovuti distinguo tra diversi segmenti). Quest’ultimo si è rivelato, secondo le analisi condotte da The Innovation Group, disallineato e anzi anticiclico rispetto all’andamento economico generale, ed è la prima volta che succede da quando esiste un mercato del digitale. Tutto al femminile il primo panel di discussione che ha impegnato la seconda parte della mattinata, sul tema dell’organizzazione del lavoro nell’era del lock-down. Hanno dato il loro contributo in termini di esperienze e di idee Tatiana Rizzante, Ceo di Reply, Alessandra Poggiani, direttore generale di Venis, Barbara Cominelli, direttore marketing & operation di Microsoft e Monica Poggio, Ceo di Bayer Italia.

Le politiche pubbliche e il ruolo del digitale per la ripresa sono stati infine i temi del secondo panel, che ha tenuto incollati agli schermi centinaia di spettatori del live streaming. Hanno parlato Tito Boeri, economista e professore ordinario dell’Università Bocconi, Massimo Dal Checco, presidente Gruppo Ict e Servizi alle Imprese di Assolombarda, Luigi Gubitosi, amministratore delegato e direttore generale di Tim, Marco Bentivogli, segretario generale di Fim-Cisl, Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia, Alessandro Ippolito, country technology sales leader di Oracle Italia e Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e vice presidente di Nokia Italia.

“Sono pienamente soddisfatto dei contenuti espressi in questa mezza giornata di lavori”, ha dichiarato Roberto Masiero in chiusura di evento, “e non poteva essere altrimenti visto il livello degli speaker che hanno accettato il nostro invito. Ma sono rimasto anche piacevolmente sorpreso dal grande successo, in termini di numeri, che l’evento ha generato. Questo mi fa ben sperare per il proseguo del programma Digital Italy 2020, articolato in altri appuntamenti digitali, eventi ibridi e, a fine ottobre, nel grande ed esclusivo appuntamento di sintesi e chiusura a Roma”.

Visto il grande seguito di questa prima iniziativa (le domande arrivate in studio dal pubblico sono state molte di più del numero gestibile), The Innovation Group ha deciso di creare sul proprio sito uno spazio interattivo di confronto permanente, in cui il pubblico può inviare domande e spunti di riflessione ai numeri uno del digitale italiano. Lo spazio, che si chiamerà “La visione dei leader”, rappresenterà un’occasione unica di confronto e di crescita per il nostro Paese.

Per approfondimenti sul programma Digital Italy 2020

Per maggiori informazioni: www.theinnovationgroup.it