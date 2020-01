ThinkBook Plus: due schermi per guardare, scrivere, disegnare Il nuovo notebook presentato da Lenovo al Ces di Las Vegas si caratterizza per la presenza di due schermi: un classico Full HD da 13,3 pollici e un display più piccolo in tecnologia e-ink, utilizzabile per prendere appunti o disegnare. Pubblicato il 08 gennaio 2020 da Redazione

Nel trionfo di novità presentate al Ces di Las Vegas, Lenovo fa sfoggio di un’idea particolare: ThinkBook Plus, un notebook con design flessibile caratterizzato dalla presenza di due diversi schermi, uno principale da 13,3 pollici e con risoluzione Full HD e uno in tecnologia e-ink da 10,8 pollici, integrato nella cover. Quest’ultimo può servire come superficie da disegno o da appunti su cui interagire con la penna digitale, ma si presta anche a visualizzare notifiche su appuntamenti in calendario, messaggi di chat o email.

Le notifiche vengono visualizzate anche quando il Pc è chiuso, mentre gli appunti scritti a mano con la Precision Pen (inclusa in dotazione) possono essere sincronizzati con l’applicazione Microsoft OneNote. A detta di Lenovo, ThinkBook Plus è uno strumento che favorisce la produttività sul lavoro e che è stato progettato “sulla base delle nostre ricerche, del feedback dei clienti e delle abitudini di lavoro multitasking”. A tal proposito, l’azienda cita uno studio della scorsa estate, commissionato a Forrester Research: in media, chi lavora in una piccola o media impresa perde più di due ore al giorno nel passaggio da un’attività all’altra, dovendo interrompersi e rifocalizzare l’attenzione numerose volte.

Accanto alla produttività, Lenovo non ha dimenticato la fruizione multimediale, realizzando un display (quello da 13,3 pollici) a risoluzione Full HD, con cornici ultra sottili e supporto al formato Dolby Vision. Alla sicurezza dei dati e alla privacy, invece, contribuiscono il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di avvio, l’otturatore della webcam e l’adesione alle specifiche dTPM 2.0. Va poi citata la presenza del software di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, integrato in Windows: permette, attraverso comandi vocali, di interrogare il Pc per ottenere un’informazione o di prendere appunti senza interrompere una riunione o un’altra attività lavorativa.

Su questo notebook la capacità di calcolo e la memoria sono affidate a processori Intel Core di decima generazione, a unità Ssd e a moduli Intel Optane. Lenovo non ha ancora comunicato quali saranno la disponibilità e i prezzi di ThinkBook Plus sul mercato italiano. Il prezzo fissato negli Stati Uniti parte da 1.199 dollari per la configurazione di base.