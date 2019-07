Tim insegue Vodafone: il 5G debutta a Roma, Torino e Napoli Il marchio di Telecom Italia è il secondo a proporre servizi commerciali basati su reti 5G. Si parte da tre città, con l’idea di arrivare a nove entro la fine dell’anno. Pubblicato il 08 luglio 2019 da Redazione

Tim accorcia le distanze: dopo il debutto di Vodafone in cinque città, è il secondo operatore italiano a lanciare un’offerta basata sul 5G, che garantisce fino a 2 Gbps di velocità di trasferimento dati. Le città prescelte sono tre, ovvero Roma, Torino e Napoli, mentre l’insolita assenza di Milano sarà probabilmente risolta entro la fine dell’anno. Oltre al capoluogo lombardo, si dovranno aggiungere alla lista anche Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari. Per i primi clienti del 5G di Tim è già fin da ora prevista la copertura in roaming in Svizzera, Austria e Gran Bretagna, Svizzera, Paesi a cui si aggiungeranno Spagna, Germania ed Emirati Arabi.

Due le offerte proposte: “Tim Advance 5G”, che per circa 30 euro al mese (29,99 euro) include 50 GB di traffico dati, chiamate ed Sms illimitati; e “Tim Advance 5G Top”, che per quasi 50 euro (49,99 euro) raddoppia i GB di traffico dati e aggiunge il roaming anche in Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. In entrambi i casi, i clienti possono fruire di video in qualità HD e Ultra HD.

Gli smartphone con modem 5G associati a queste offerte sono il Galaxy S10 di Samsung, il Mi Mix 3 5G di Xiaomi (entrambi già disponibili) e il Reno Pro 5G di Oppo (in arrivo). Per il modello di Samsung è richiesto il pagamento di un anticipo di 199 euro e di 10 euro al mese, per quello di Xiaomi soltanto l’anticipo di analogo importo.

Per Tim non è che l’inizio: l’operatore punta a raggiungere il 22% della popolazione italiana entro un paio d’anni, ovvero a offrire nel 2021 servizi 5G in 120 città, 200 destinazioni turistiche e 245 distretti industriali. Circa 200 grandi imprese, poi, vedranno realizzati per sé altrettanti “progetti specifici”.