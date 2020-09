Toshiba rinnova la linea di hard disk esterni Canvio Due nuovi modelli, Flex e Gaming, vanno ad affiancare la gamma che comprende lo Standard, l’Advanced e il Premium. Pubblicato il 02 settembre 2020 da Redazione

Toshiba Electronics Europe (Tee) presenta due nuovi modelli speciali della linea di hard disk portatili Canvio: il Flex e il Gaming. Inoltre le serie Canvio Advance e Canvio Ready sono state rinnovate dal punto di vista del design. I nuovi Canvio saranno disponibili presso la grande distribuzione a partire dall’autunno 2020.

Il Canvio Flex è disponibile in tre tagli: 1, 2 e 4 terabyte di spazio di archiviazione e collegamenti Usb-C e Usb-A, che consentono di memorizzare i propri dati e accedervi da più dispositivi, tra cui Mac, pc Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet. Il Gaming, sempre con 4 terabyte, ha un modalità "always-on" personalizzata a livello di firmware per supportare il gameplay reattivo.

"La serie Canvio di hard disk portatili è una scelta eccellente per un'ampia gamma di applicazioni e testimonia il nostro impegno nello sviluppo di nuovi hard disk per soddisfare le esigenze di soluzioni di storage in continua evoluzione”, afferma Larry Martinez-Palomo, General Manager, Storage Products Division, Toshiba Electronics Europe. “La nuova linea è adatta a un'ampia gamma di utilizzatori, tra cui utenti multipiattaforma, giocatori, professionisti, fotografi e studenti. Esiste un modello che si adatta alle esigenze di ciascuno".