Trend Micro protegge le fabbriche 4.0 con firewall e Ips ad hoc Creati da TXOne, la divisione IoT dell'azienda di cybersicurezza, il firewall industriale EdgeFire e il sistema di prevenzione delle intrusioni, EdgeIps difendono i sistemi di controllo industriale da malware e attacchi. 14 novembre 2019

Le fabbriche 4.0, cioè le smart factory, hanno appena iniziato a nascere, racchiudendo interessanti opportunità economiche ma anche molte lacune di sicurezza. Con la crescita del fenomeno nei prossimi anni aumenterà il valore addizionale garantito all’industria però potrebbero aumentare anche i rischi, a meno di non intervenire fin da ora. Nel giro di un anno, fra il 2017 e il 2018 le vulnerabilità dei sistemi di controllo industriale Ics (Industrial Control System) segnalate a Trend Micro sono cresciute del 224%. E poiché le tecnologie di sicurezza tradizionali, progettate per gli ambienti IT, non sono adeguate a proteggere gli Ics, servono invece delle soluzioni specifiche.

“Nella corsa ai moderni ambienti industriali connessi compaiono nuovi rischi, che né i team IT né quelli OT sono in grado di gestire”, spiega Akihiko Omikawa, executive vice president of IoT security di Trend Micro. “Sappiamo che le soluzioni di sicurezza, per essere efficaci in questi ambienti, devono essere pensate in maniera diversa”. Di tal fatta solo le nuove soluzioni create da TXOne, business unit Trend Micro focalizzata sull’Internet of Things.

Nella nuova offerta sono inclusi un firewall industriale, EdgeFire, e un sistema di prevenzione delle intrusioni, EdgeIps, utili per limitare l’esposizione di canali di comunicazione non sicuri e per proteggere le smart factory dagli attacchi basati su exploit di vulnerabilità. Attraverso una console (OT Defense Console) è possibile avere visibilità sulle azioni del firewall e dell’Ips e, dunque, identificare le cause dell’eventuale attacco.

Trend Micro ha anche aggiornato due prodotti già esistenti per integrarli al meglio con le nuove soluzioni. Safe Lock TXOne Edition protegge sistemi operativi come Windows e Linux, impedendo ai malware e ai programmi non autorizzati (anche quelli che si insinuano a partire da drive Usb) di entrare in azione. Portable Security 3, invece, è stato aggiornato per sanare le infezioni malware negli ambienti Ics in maniera ancora più semplice.