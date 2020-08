Trimestrale: c’è chi scende e c’è chi sale… e chi fa il botto! Alphabet, la capogruppo di Google, ha registrato un calo del fatturato del 2% rispetto al secondo trimestre del 2019 e Apple ha segnato un aumento dei ricavi dell'11 per cento. Amazon ha raddoppiato l’utile netto. Pubblicato il 31 luglio 2020 da Redazione

Apple, Alphabet (la capogruppo di Google) e Amazon hanno reso noti i risultati finanziari relativi allo scorso trimestre 2020. Buone notizie per la società di Cupertino, il colosso di Mountain View ha avuto qualche flessione, mentre la società proprietaria della più grande e famosa piattaforma di e-commerce ha fatto il botto, grazie anche alla pandemia da Covid-19.

Apple ha annunciato ieri i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale 2020, che si è chiuso il 27 giugno 2020. La società ha registrato ricavi trimestrali per 59,7 miliardi di dollari, con un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e utili trimestrali di 2,58 dollari per azione diluita, in aumento di 18 per cento. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 60% delle entrate del trimestre. "Il record del trimestre è stato trainato dalla crescita a due cifre sia per i prodotti sia per servizi, e dall’incremento in ognuno dei nostri segmenti geografici", ha affermato Tim Cook, Ceo di Apple. In occasione della conference call con gli analisti per analizzare gli utili del trimestre, Luca Maestri, Cfo di Apple ha annunciato che i nuovi iPhone non saranno presentati a settembre, come Apple fa solitamente.

Anche il colosso Google non è immune dagli effetti della pandemia. La capogruppo Alphabet ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2020, che si è chiuso lo scorso 30 giugno. Il fatturato, per 38,29 miliardi di dollari, è in calo del 2% anno su anno (38,94 miliardi di dollari nel 2019), un decremento contenuto, ma l’utile netto è passato da 9,94 a 6,95 miliardi dollari, crollando del 30 per cento. “Nel secondo trimestre il nostro fatturato è stato trainato dal graduale miglioramento della nostra attività pubblicitaria e dalla forte crescita di Google Cloud”, ha affermato Ruth Porat, Chief Financial Officer di Alphabet e Google. "Continuiamo a ‘navigare’ attraverso un difficile contesto economico globale". Se Apple posticipa il lancio dei nuovi iPhone, Google anticipa quello del Pixel 4a, che farà il suo debutto il prossimo 3 agosto. Anche se è probabile che il telefono non abbia un grande impatto sul fatturato del terzo trimestre, potrebbe servire a generare interesse nei confronti dell’azienda.

Amazon è una delle poche aziende ad aver beneficiato della pandemia, grazie a un enorme aumento delle vendite online negli ultimi mesi. I risultati del secondo trimestre parlano chiaro: le vendite nette sono state di 88,9 miliardi di dollari, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo 2019 (63,4 miliardi di dollari). Non sorprende l’utile netto, che è raddoppiato anno su anno: 5,2 miliardi di dollari contro 2,6 miliardi di dollari. I profitti complessivi sono stati leggermente ridotti a causa dei costi (4 miliardi di dollari) che l’azienda ha sostenuto per il Covid-19, tra i quali le spese per dispositivi di protezione individuale, pulizie delle strutture, bonus speciale di ringraziamento di oltre 500 milioni di dollari a dipendenti “in prima linea” e partner che si occupavano delle consegne. Il fatto che l’utile netto per il secondo trimestre sia stato comunque così elevato, dimostra l’incredibile successo che Amazon ha avuto negli ultimi mesi, grazie anche ai membri Prime che hanno acquistato più spesso e speso maggiormente.