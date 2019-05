Trimestrali: Dell a segno più, ma frenano server e Pc consumer L’azienda ha riportato ricavi in crescita del 3% a 21,9 miliardi di dollari. Per la prima volta dopo dieci trimestri i server hanno lasciato sul terreno il 9%. Pesano le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. Pubblicato il 31 maggio 2019 da Redazione

L’anno fiscale 2020 di Dell Technologies è iniziato con il segno più, ma i mercati non sono rimasti soddisfatti. L’azienda texana ha riportato un fatturato di 21,9 miliardi di dollari, in aumento del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Numeri inferiori alle attese degli analisti che si aspettavano ricavi per 22,4 miliardi. Insieme ad altri elementi della trimestrale, hanno contribuito a spingere il titolo verso il basso del 3 per cento. L’utile netto, superiore alle previsioni, è stato di 329 milioni di dollari ed è aumentato del 161 per cento anno su anno. A preoccupare Wall Street sono stati i numeri della divisione server, che è incappata nel primo trimestre di flessione (meno 9 per cento) dopo 30 mesi consecutivi di crescita. Uno dei fattori che ha contribuito maggiormente all’inversione di tendenza è stata la Cina. “Chiaramente, le tensioni commerciali con gli Stati Uniti hanno impattato su questa area di business”, ha commentato il Cfo di Dell, Thomas Sweet, durante la call con gli analisti.

La divisione Infrastructure Solutions Group (che copre anche la vendita di server) ha registrato complessivamente ricavi per 8,2 miliardi di dollari, in diminuzione del 5 per cento anno su anno. Nello specifico, le soluzioni storage hanno lasciato sul terreno l’un per cento, generando un fatturato di 4 miliardi. Il profitto operativo è stato di 843 milioni di dollari (10,3 per cento).

I Pc (Client Solutions Group) hanno portato invece in cassa 10,9 miliardi: numeri in aumento del 6 per cento grazie soprattutto alla vendita di dispositivi per le aziende. Le soluzioni commercial hanno registrato un’ottima prestazione (più 13 per cento), quasi totalmente vanificata dall’andamento dei Pc consumer (meno 10 per cento).

Anche Vmware ha comunicato in queste ore le cifre del primo trimestre. La più profittevole “costola” di Dell ha avuto un giro d’affari di 2,3 miliardi, in crescita del 13 per cento anno su anno. I ricavi derivanti dalle licenze sono aumentati del 12 per cento a 869 milioni, mentre l’utile netto è stato di 505 milioni.